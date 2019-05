Bioscoop vervangt zitplaatsen door tweepersoonsbedden

Vind je dat de stoeltjes in de bioscoop niet echt comfortabel zitten? Dan is dit misschien wel iets voor jou. In een Zwitserse cinema kan je nu naar een film kijken vanuit een knus dubbelbed.De VIP-Bedroom opende vorige week in Cinema Pathé in Spreitenbach. De bioscoop ruilt er de traditionele stoeltjes in voor elf dubbelbedden. De voorstelling bekijken vanuit een knus dubbelbed kost er omgerekend 43 euro, inclusief een hapje en een drankje. Daarnaast krijg je er ook nog een paar slippers bij, zodat je je zeker thuis voelt. De unieke bioscoopruimte telt elf bedden met grijze en beige lakens en kussens. De rugleuning is elektronisch en er zijn zelfs nachtkastjes om bijvoorbeeld glazen op te zetten. De cinema benadrukt ook dat het beddengoed ververst wordt na elke voorstelling. "Het hygiënisch aspect is erg belangrijk voor ons", dat zegt Venanzio Di Bacco, de CEO van de bioscoop aan de Zwitserse versie van Metro, 20Minuten. Daarbij voegt hij eraan toe dat hij niet bang is dat mensen zich gaan misdragen. "Het aanbod is uniek in Zwitserland, maar we hebben het concept in het buitenland getest en tot nu toe geen problemen gehad." Naast de volwassen VIP-filmruimte is er ook een kinderzaal met enorme zitzakken, een ballenbak en een glijbaan. Hoe goed klinkt dat? "We willen zowel bestaande als nieuwe klanten iets innovatiefs bieden", concludeert Di Bacco.