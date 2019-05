Oma in Valkenswaard moet honderden euro betalen om boomhut in tuin te behouden

VALKENSWAARD - Marij Jansen bouwde een boomhut voor haar 6-jarige kleinzoon, maar buren kwamen in opstand. Nu moet ze de boomhut weghalen of ze moet voor enkele honderden euro's een vergunning aanvragen bij de gemeente.,Een vergunning kost me een paar honderd euro, maar ik vertik het om die hut weg te halen'', zegt Jansen over de boomhut die ze sinds kort in de tuin heeft staan. ,,Mijn kleinkind heeft er heel veel plezier van, dat is me het geld meer dan waard.''In Jansens tuin stond al jarenlang een grote, maar oude en kwetsbare boom. Als het flink woei, was Jansen weleens bang dat het gevaarte om zou vallen. Om problemen met de buurt te voorkomen besloot zij met haar man om de boom te kappen. Het onderste deel, zo'n anderhalve meter, liet ze staan.Met dat gedeelte van de stam als fundament besloten Jansen en haar echtgenoot om een boomhut te bouwen voor hun kleinzoon van zes jaar. ,,Met oude pallets zijn we aan de slag gegaan. Onze kleinzoon was dolenthousiast, heeft volop meegeholpen toen er bijvoorbeeld schroeven gekocht moesten worden.'' Het resultaat is een fraaie hut, waar de kleinzoon volop tekent en met zijn verrekijker naar vogels kijkt.,,De verf was amper droog of er stond een ambtenaar voor de deur'', zegt Jansen. Vermoedelijk is de gemeente getipt door een buurtgenoot, die vreest voor geluidsoverlast van de spelende jongen. Het blijkt dat Jansen een omgevingsvergunning had moeten aanvragen, zo heeft de gemeente laten weten in een brief. Voor de bouw moet worden afgeweken van het bestemmingsplan, en daarom moeten er ontheffingen worden verleend.Om de aanvraag te realiseren moeten legeskosten worden betaald, vermoedelijk een paar 100 euro. Bij de aanvraag moeten bovendien duidelijke schetsen, foto's van de boomhut en een situatietekening bijgevoegd worden.Volgens Jansen valt de boomhut onder de 'speelgoedtoestellen', die gebonden zijn aan een beperkte hoogte. Een sport- of speeltoestel mag niet hoger zijn dan 2,5 meter hoogte. Aangezien het topje van de boomhut hoger dan 4 meter is, mag het bouwsel niet vergunningsvrij worden neergezet.,,Als we de hut op de grond zetten, zou die wel vergunningsvrij zijn, maar dan is het geen boomhut meer. Bovendien is het huisje aan de boom verankerd. Het is geen optie om 'm naar beneden te halen'', zegt Jansen. ,,Het is ook helemaal geen speeltoestel maar een boomhut.''Inmiddels is haar kleinkind niet meer weg te slaan bij zijn huis in de bomen. ,,Die hut gaat hier niet weg, al gaan ze op hun kop staan.''