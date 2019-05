Reddingsbootdag krijgt plots andere wending: Wat heeft deze man een geluk gehad!

De open dag van de reddingsbrigade in Lauwersoog, de Eemshaven en Schiermonnikoog heeft zaterdag plotseling een heel realistische wending gekregen. Zo laat de KNRM weten.Toen vrijwilligers van de KNRM Eemshaven zaterdagmiddag rond 14:00 uur een vaartochtje deden met gasten van de open dag, kregen ze een oproep dat er een onbemande zeilboot op de Eems dreef.De gasten werden snel van boord gehaald en er werd koers gezet naar het jacht. Daar werd niemand aangetroffen. 'Meteen rees het sterke vermoeden dat er iemand overboord geslagen zou zijn', zegt Karla Knol van de KNRM Eemshaven.Er wordt een zoekactie opgezet en de hulp van boten in de buurt wordt ingeroepen. Daarbij gaat het om boten, ook Duitse, die op dat moment demonstraties geven op de Reddingbootdagen in Lauwersoog en Schiermonnikoog.Daarnaast hielpen volgens de KNMR ook één kustwachtvliegtuig en twee helikopters, waaronder één Duitse Seaking, maar een persoon of personen werden niet aangetroffen.Een kwartier na het opschalen komt er een bericht: de vermiste persoon is in goede gezondheid aangetroffen.'De man was tijdens werkzaamheden aan de fok na een onverwachte beweging van het jacht te water geraakt', zegt Knol namens de KNRM. 'Hij was wel gezekerd met een lifeline maar kon niet meer aan boord van zijn jacht komen.''Hij besloot de lifeline los te maken in de hoop het trappetje aan de achterzijde van het jacht te kunnen grijpen. Toen dit mislukte is de man naar de Duitse kust gezwommen. Bij Campen kwam hij aan land en meldde zich daar bij Bremen Rescue.'De man heeft volgens de KNRM ongeveer vier kilometer moeten zwemmen. Knol: 'Wat heeft deze man een geluk gehad!''In de Eems zijn veel plaatsen met een sterke stroming en de watertemperatuur was net twaalf graden. Gelukkig droeg hij een reddingsvest. Zo wordt de noodzaak daarvan ook maar weer eens bewezen.'Het zeiljacht is door twee bemanningsleden van de KNRM naar de haven van Delfzijl gevaren.'Eenmaal terug in de Eemshaven was er koffie voor alle redders', zegt Knol. 'Ook de Duitse collega's kwamen nog even koffiedrinken voordat ze weer naar Borkum en Juist vertrokken.'