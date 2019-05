Zeecontainers als illegaal hotel verhuurd via Airbnb

Het is het zoveelste hoofdstuk in onze berichtgeving over Airbnb-fraude. In Amsterdam Oost en West zijn twee zeecontainers op straat geplaatst voor verhuur via Airbnb. Het gaat om een container aan het begin van de Spaarndammerstraat en een container aan het Pauwenpad, vlakbij het Prins Bernhardplein. Een nietsvermoedende Engelsman betaalde maar liefst 134 euro voor het optrekje, waarvan hij bij aankomst boos de deur dichtsloeg.Bij de zeecontainer achter restaurant Dauphine in Oost was vanmorgen niemand te bekennen. De drie bedden lagen er wel beslapen bij. Maar het optrekje staat nog steeds voor verhuur op de site van Airbnb. Vorige week boekte toerist Ben uit Engeland de 'kamer'. Bij aankomst stond hij met open mond te kijken waar hij zijn 134 euro aan had vergooid.'We waren er al drie keer met de taxi omheen gereden', we dachten: "Dit kan het niet zijn!"', vertelt de gedupeerde Engelsman. 'Maar toen we uitstapten bleek dat het wél zo was. We deden de deur open en keken naar binnen, deden de deur op slot en gingen weg. Toen hebben we een hotel genomen.'