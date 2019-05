Chaos bij Utrecht Marathon, deelnemers lopen massaal verkeerde kant op

Bij de Utrecht Marathon is zondag een chaotische situatie ontstaan doordat deelnemers de verkeerde kant op zijn gestuurd. Op beelden is te zien dat renners tussen het verkeer lopen op de Bleekstraat, terwijl de route over de Westerkade had moeten gaan. Op sommige plaatsen liepen de renners elkaar zelfs tegemoet.Volgens de organisatie zijn zo'n 2000 deelnemers van de kwart-marathon de verkeerde kant op gestuurd, waardoor ze op het parcours van de halve marathon zijn terechtgekomen.Verslaggever Steven Dalebout zegt dat het is misgegaan ter hoogte van station Vaartsche Rijn. "Daaronder hadden de renners de Westerkade moeten opduiken, maar ze zijn naar links geleid, waardoor ze een viaduct verder namen. Daardoor liepen ze om, maar kwamen ze ook tussen de rest van het verkeer terecht."De fout werd al snel ontdekt door verkeersregelaars verderop, die hadden verwacht dat ze alleen maar auto's hoefden om te leiden. Dalebout: "Maar ineens zagen ze uit die richting dus ook allemaal lopers komen. Chaos dus, en niet helemaal veilig. Wat ook vervelend is, is dat ze een stuk hebben omgelopen."De organisatie betreurt de situatie en biedt zijn excuses aan aan de lopers. Het zou gaan om een menselijke fout, maar het is nog niet duidelijk hoe die is ontstaan. De uitslag wordt in verband met de problemen niet gepubliceerd. "Zodra de organisatie deze melding had binnengekregen, is er gelijk gehandeld om de lopers alsnog via een alternatieve route veilig naar de finish te sturen."De rest van de lopers, ook die van de halve marathon, is volgens Dalebout via het foutieve parcours verdergegaan. Ter hoogte van het Ledig Erf zijn de lopers weer het juiste parcours op geleid.Verbaasde deelnemers aan de kwart-marathon zeggen verder dat ze naar het parcours van de halve marathon zijn gestuurd. Het parcours van de 10 kilometer is daardoor bijna verlaten, meldt RTV Utrecht.Volgens de politie is er geen sprake geweest van een onveilige situatie. "Als verkeersregelaars van de organisatie problemen krijgen, komen wij natuurlijk in beeld, maar we hebben er eigenlijk geen werk meer aan. Binnen ongeveer een half uur was het probleem opgelost", zegt een woordvoerder.Het is niet voor het eerst dat deelnemers van de Utrecht Marathon verkeerd lopen. In 2012 legden lopers door een fout van de organisatie slechts 8,8 kilometer af, in plaats van de 10 kilometer waar ze zich voor hadden opgegeven.