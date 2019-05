Redactie Apeldoorns wijkblad stapt op na verbod op azc-publicaties

De voltallige redactie van wijkblad De Wijkkijker uit Apeldoorn is opgestapt, omdat ze van een verbod hebben gekregen om over het azc te schrijven.



Deze vorm van censuur is de redactie compleet in het verkeerde keelgat geschoten, meldt De Stentor. “De Wijkkijker komt al 27 jaar uit zonder sturing op de inhoud vanuit de wijkraad. Wij vinden dat dit zo moet blijven”, vertelt Gert-Jan Tamboer namens de redactie.



De Wijkkijker is een gratis wijkblad, dat drie keer per jaar verschijnt. Het conflict ontstond nadat de redactie kritische artikelen schreef over het azc, dat eind dit jaar aan de rand van de wijk komt te staan.



De wijkraad Osseveld-Woudhuis, die het blad financiert en de tien vrijwilligers van de redactie heeft aangesteld, kon zich niet vinden in die artikelen. De redacteuren zijn vervolgens opgestapt omdat ze vinden dat de wijkraad zich niet moet bemoeien met de inhoud van de buurtkrant.



Volgens de wijkraad is de Wijkkijker in de loop der jaren helemaal los komen te staan van de wijkraad. “Terwijl het ons blad is. We vinden daarom dat de inhoud ook verbinding moet hebben met de wijkraad.”

In Apeldoorn mag je dus meepraten zolang je je mond maar houdt.

