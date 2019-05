Schapenlammetje van moedergeit heeft een naam

AMERSFOORT - En we noemen haar... Tessel! Dankzij een namenwedstrijd op RTV Utrecht heeft het inmiddels beroemde lammetje op boerderij de Brinkhorst in Amersfoort eindelijk een naam gekregen.Het is een bijzonder verhaal: schaapje Tessel wordt namelijk opgevoed door een geit. Moedergeit Jojanneke denkt dat het schapenlam haar eigen kind is. "Jojanneke beviel zelf tijdens Pasen van een dood geitje. Toevallig hadden we in een andere stal een schapenlammetje die werd afgestoten door haar eigen schapenmoeder", vertelde Marieke Meppelink al eerder in een uitzending van UVandaag."We hebben toen dit lam ingesmeerd met vruchtwater van de moedergeit, waardoor ze denkt dat het haar eigen dochter is."Het lammetje had alleen nog geen naam. Via een namenwedstrijd op onze Facebook-pagina werden zo'n vierhonderd suggesties gedaan. "We hebben voor Tessel gekozen, omdat alle lammetjes van het jaar 2019 een naam met de letter T. krijgen. Zo is het voor ons goed bij te houden hoe oud onze schapen zijn", vertelt beheerder Emely Veldman. "En het is natuurlijk ook een heel leuke naam."Tessel en Jojanneke zijn onafscheidelijk, maar dat duurt bij schapen en geiten nooit lang. "Op een gegeven moment laten ze elkaar los en zetten we Tessel gewoon weer tussen de schapen. Ze wordt straks dus gewoon een echt schaap", zegt Veldman.