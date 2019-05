Van der Valk-hotel in Hoorn vraagt toeristenbelasting, maar stopt het in eigen zak

HOORN - Wie via de website van het Van der Valk-hotel in Hoorn een kamer boekt, moet al sinds jaar en dag toeristenbelasting betalen. Dit terwijl de gemeente Hoorn nog helemaal geen toeristenbelasting kent. "Een misleidende constructie", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen NH Nieuws.



Het invoeren van de toeristenbelasting in Hoorn kent veel tegenstanders, onder wie de directie van het Van der Valk-hotel zelf. De belasting wordt na lang discussiëren nu op 1 juni ingevoerd.



Toch vraagt het Van der Valk-hotel al een tijd lang 1,50 euro bij elke overnachting. Dit geld gaat niet naar de gemeente, maar naar de bankrekening van het hotel.



Dit is een doorn in het oog van de gemeente, omdat alle toeristenbelasting aan hen moet worden afgedragen. "Het is nodig voor toeristische voorzieningen in de stad. Van der Valk gebruikt het nu zelf", aldus een woordvoerder.



De gemeente ziet momenteel geen cent terug van de gevorderde belasting en vindt het daarom misleidende informatie. "We vinden dat ze hun klanten niet juist informeren. Als je het zelf nodig hebt, moet je het in de kamerprijs verwerken en niet onder de noemer van toeristenbelasting gaan heffen."



Juridisch staat de gemeente met de rug tegen de muur, omdat Van der Valk het achter de schermen een vorm van servicekosten noemt. "We hebben juridisch alles gecheckt. Als er ook maar één manier was, dan hadden we het afgedwongen", aldus de gemeente. "We hebben ook een moreel appel gedaan."



Het Van der Valk-hotel laat in een reactie aan NH Nieuws weten zich niet te herkennen in de beschuldiging van de gemeente. Volgens hen was het een fout om de 1,50 euro als 'toeristenbelasting' te vragen, maar kon dit niet eenvoudig worden aangepast. Van der Valk zegt dat het een vorm is van servicekosten.



Sinds vanmiddag is de benaming in het boekingssysteem op de website alsnog aangepast van 'toeristenbelasting' naar 'algemene heffing'.

