Seks op aanhanger achter bedrijfsbus in Lochem leidt tot rel

Uitgelekte beelden van een Lochemse aannemer in zonweringen, die in de natuur een nummertje maakt met een jongedame, zijn viral gegaan. En daar heeft een andere Lochemse ondernemer, Zonwering Lochem, last van. ,,Ik krijg de meest nare scheldwoorden naar mijn hoofd.’’



Maar al snel blijkt dat een man in werkkleding van een lokale concurrent uit Lochem, genaamd Ro-Zon, is betrapt terwijl hij seks heeft met een vrouw. Iemand heeft het intieme gebeuren stiekem gefilmd terwijl de twee bezig zijn op een aanhangwagen achter een bestelbus. Alleen denken velen dat het om Zonwering Lochem gaat.



Op de bestelbus staat duidelijk ‘zonweringen & overkappingen’ te lezen. Alleen is het ook zichtbare webadres van Ro-Zon onherkenbaar gemaakt. Via blogs als VKmag en Daily Buzz zijn de beelden uitgelekt en heel Nederland smult ervan. ‘Kennelijk kun je in Lochem wel in natura betalen,’ grapt iemand die reageert op social media.



,,En daar hebben wij echt veel last van,’’ zegt Rozendal. ,,Veel mensen zijn gemakzuchtig, tikken ‘zonwering’ en ‘Lochem’ in en komen gelijk bij ons bedrijf uit.’’



,,Wij hebben ook een winkel in Lochem,’’ zegt Rozendal. ,,En iedereen die binnenloopt vraagt er ook naar. Hoe zit dat nou? Zijn jullie dat nou? Werkte hij bij jullie? Welk bedrijf is dat dan?’’



Via e-mail krijgen medewerkers van Rozendal allerlei oneerbare voorstellen. ,,In de trend van: Kan ik met mijn vrouw bij jullie terecht? Doen jullie ook mannen?’’



En het moge duidelijk zijn, zo benadrukt Rozendal, niemand van Zonwering Lochem heeft hier iets mee te maken.



Ondertussen is de geruchtenmolen in Lochem op gang gekomen. Social media accounts van de vermoedelijke betrokkenen worden in WhatsAppgroepen gedeeld en van commentaar voorzien.



Inmiddels zijn deze social media accounts niet meer te vinden. De eigenaar van Ro-Zon was niet bereikbaar voor commentaar.

Reacties

10-05-2019 10:12:49 allone

Ik zie alleen maar een lege aanhangwagen..

10-05-2019 10:21:00 Mamsie

@allone : o, dan zijn ze zeker al klaar met de klus.

10-05-2019 10:47:34 allone

@Mamsie : dat zal het zijn . Finito dat zal het zijn . Finito

10-05-2019 10:53:38 Mamsie

@Sjaak : Prima. Want we zijn hier zéér op decorum gesteld!

10-05-2019 11:09:21 botte bijl

@Sjaak :

in het artikel gaat het toch over iets heel natuurlijks in het artikel gaat het toch over iets heel natuurlijks

10-05-2019 11:15:36 GMVersluis

: idd heel natuurlijk! Beelden vol geweld vinden we allemaal heel normaal, maar een komt er een beetje bloot in voor dan..... @botte bijl : idd heel natuurlijk!

10-05-2019 12:14:20 botte bijl

@GMVersluis :

gelukkig blijft ons op WMR ook geweld meestal bespaard gelukkig blijft ons op WMR ook geweld meestal bespaard

10-05-2019 13:41:05 stora

@GMVersluis . als een artikel over een slager gaat dan zien we toch ook niet gelijk al zijn vleeswaren.

10-05-2019 13:57:07 stora

Ik vond zelf die foto van die lege aanhanger heel geslaagd, want het lijkt een nieuwe aanhanger en die moet natuurlijk in gereden worden

10-05-2019 14:24:01 botte bijl

@stora :

wat jij weer denkt wat jij weer denkt

10-05-2019 14:28:51 stora

En als de slager dan ja zegt dan zeg je, dat zal moeilijk lopen

En dan zijn er ook geen foto's maar in je verbeelding (ik wel dus) zie je dan die slager staan op zijn varkenspootjes @botte bijl , het is net als die mop van die slager. Kom je de slagerij binnen en vraag je aan de slager :"heeft u varkenspootjes?En als de slager dan ja zegt dan zeg je, dat zal moeilijk lopenEn dan zijn er ook geen foto's maar in je verbeelding (ik wel dus) zie je dan die slager staan op zijn varkenspootjes

10-05-2019 14:29:28 GMVersluis

maar vind het gewoon een zorgwekkende ontwikkeling.



[quote] Ik vond zelf die foto van die lege aanhanger heel geslaagd, want het lijkt een nieuwe aanhanger en die moet natuurlijk in gereden worden [/qoute]



I rest my case.



Laatste edit 10-05-2019 14:30 @stora : ik wil ook helemaal niet de vleeswaren zien en zeker niet van de slager.maar vind het gewoon een zorgwekkende ontwikkeling.[quote] Ik vond zelf die foto van die lege aanhanger heel geslaagd, want het lijkt een nieuwe aanhanger en die moet natuurlijk in gereden worden[/qoute]I rest my case.

