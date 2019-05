Duif gaat 12 km per uur te hard en wordt geflitst

De politie in de Duitse plaats Bocholt, net over de grens bij Aalten, had een opmerkelijke snelheidsovertreder. Een duif vloog hard langs een flitspaal en werd op de foto gezet.Op de plek waar de flitspaal staat mag het verkeer maar 30 km per uur rijden, maar deze duif kwam met een snelheid van 45 km per uur voorbij. Na een correctie van de snelheid bleef er een overtreding van 12 km per uur over.Daar staat in Duitsland een boete van 25 euro op, maar daar zal de duif waarschijnlijk maling aan hebben. Foto