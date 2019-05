Dame op leeftijd steelt tuinkabouters en bloempotten voor in haar eigen tuin

In Zwevegem (B) heeft een 70-jarige vrouw maanden lang tuinattributen gestolen. Ze riskeert een fikse geldboete en twee maanden cel. De West-Vlaamse gaf wel onmiddellijk de feiten toe en beweert dat ze er zelf niets aan kon doen.



Ondanks dat ze maanden aan een stuk de buurt beroofde duurde het lang tot de vrouw uit Zwevegem eindelijk gevat werd. Camerabeelden registreerden hoe ze op een nacht in mei 2017 bij een lokale bakkerij twee bloembakken stal. De bakker, die wakker was, probeerde de diefstal nog te verhinderen maar tevergeefs. Waarschijnlijk zette de vrouw daarom twee dagen later de bloembakken terug met een briefje waarin ze zich verontschuldigde.



De politie identificeerde de dievegge zonder al te veel speurwerk. Dat was ook niet nodig, want al de gestolen ornamenten stonden mooi uitgestald in haar tuin. Tuinbeeldjes, bloempotten, een tuinkabouter, zelfs enkele waarvan nog niet eens aangifte van diefstal was gedaan. Ze biechtte alles meteen op toen ze voor de rechter van Kortrijk stond.



“Ik heb het gedaan”, gaf ze bewust toe. “Maar vraag me niet waarom. Ik weet het gewoon niet. Het was precies alsof ik het moest doen, het is een ziekte.” Ondertussen is ze naar eigen zeggen de kleptomanie verleerd. “Ik had eigenlijk geen kwade bedoelingen en verborg de gestolen spullen ook niet”, zei ze volgens Het Laatste Nieuws tegen de rechter. “De meeste plaatste ik gewoon in m’n tuin, zichtbaar voor iedereen. U mag mij straffen zoals u wil.” Het vonnis volgt op 3 juni.

Reacties

09-05-2019 14:04:16 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.345

OTindex: 30.995

wat moet een rechter daar mee aan

09-05-2019 14:19:12 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.345

OTindex: 30.995

@Mamsie :

inderdaad, een rechter moet bij zo iets niet zelf gaan klooien inderdaad, een rechter moet bij zo iets niet zelf gaan klooien

09-05-2019 14:20:30 stora

Oudgediende



WMRindex: 15.028

OTindex: 1.778

Wonen in Kortrijk is beter dan wonen in Langarm.

09-05-2019 14:28:42 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.880

OTindex: 69.628





Mijn nichtje woont in Kortrijk @stora : behalve dat je maar heel kort rijk bent, een paar maanden hooguitMijn nichtje woont in Kortrijk

09-05-2019 14:33:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.880

OTindex: 69.628





OT "een dame op leeftijd".. op welke leeftijd zou dat zijn?



Laatste edit 09-05-2019 14:34 @stora : Ik denk het wel, ze is niet bepaald de kortsteOT "een dame op leeftijd".. op welke leeftijd zou dat zijn?

09-05-2019 14:38:16 stora

Oudgediende



WMRindex: 15.028

OTindex: 1.778

@allone , als het een jonge journalist is dan bedoelt hij onze leeftijd

09-05-2019 14:46:13 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.880

OTindex: 69.628

@stora : het leven begint bij 60 het leven begint bij 60

09-05-2019 14:50:38 stora

Oudgediende



WMRindex: 15.028

OTindex: 1.778



Het liedje is al: trouw niet voor je veertigste.En dan nog 20 jaar wachten. @allone , als die jonkies zo lang moeten wachten tot ze gaan leven.Het liedje is al: trouw niet voor je veertigste.En dan nog 20 jaar wachten.

09-05-2019 14:58:22 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.592

OTindex: 70.316



Maar ook dan kan je de weg al kwijtraken. @allone : Zij is 70 staat in het artikel.Maar ook dan kan je de weg al kwijtraken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: