Geen zin om te sporten? Thaise kliniek introduceert de instant sixpack

Het Masterpiece ziekenhuis in de Thaise hoofdstad Bangkok heeft een innovatieve plastische chirurgietechniek geïntroduceerd waarmee mannen in korte tijd een realistische sixpack op hun buik kunnen krijgen. Het hospitaal werkt niet met implantaten, maar past plaatselijk liposuctie toe waardoor na genezing een wasbordje ontstaat.Volgens ziekenhuisdirecteur Raweewat Maschamadol is de opvallende behandeling niet illegaal, omdat het hospitaal een vergunning heeft en door de Thaise overheid wordt erkend als officieel instituut waar cosmetische en andere operaties mogen worden gedaan. ,,Inmiddels hebben in een jaar tijd al bijna dertig mannen bij ons aangeklopt voor de ingreep. Na behandeling gingen ze allemaal met een grote glimlach weer naar huis.” Zijn patiënten zijn voor het merendeel fanatieke, mannelijke fitnessers die ondanks keihard trainen maar geen felbegeerd wasbordje ontwikkelen.