Nieuw-Zeelanders hebben het meest verleidelijke accent

Niet de Fransen, niet de Italianen en niet de Spanjaarden hebben het meest verleidelijke accent. Dat vinden alvast de respondenten die deelnamen aan een onderzoek van de reiswebsite Big 7 Travel. Zij wezen namelijk het Nieuw-Zeelandse Kiwi-accent aan als 'sexier' dan eender welke andere tongval.



De reissite Big 7 Travel vond het weleens tijd voor een onderzoek. Welke accenten en talen vinden reizigers het sexiest? Er worden op onze aardbol naar schatting 7.000 talen gesproken, dus keuze genoeg. In totaal werden voor de enquĂȘte 8.500 mensen ondervraagd. Wat blijkt? Nieuw-Zeelanders hebben verreweg de verleidelijkste tongval, gevolgd door de sprekers van het Zuid-Afrikaans en het Iers.



De top-tien: 1. Kiwi 2. Zuid-Afrikaans 3. Iers 4. Italiaans 5. Australisch 6. Schots 7. Frans 8. Spaans 9. Engels uit het zuiden van de VS 10. Braziliaans Portugees



Verder zijn er uiteraard ook enkele talen die het minder goed doen. Het Nederlands volgt pas op de 31ste plaats. Het lijstje telt in totaal 50 talen, dus onze taal bevindt zich in de lagere helft van de rangschikking. Helemaal onderaan bengelen het Thais, Roemeens en Kroatisch.

Reacties

04-05-2019 05:42:04 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.775

OTindex: 69.417

de Nieuw-Zeelanders die ik ken zijn aardige mensen.. maar hun accent doet me niets

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: