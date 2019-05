Kleine misrekening: man klaagt over vuilnis maar belandt in cel wegens diefstallen

Een Oostenrijker heeft zich zijn gemekker over een stinkende vuilniszak voor de deur van zijn buren zwaar beklaagd. Toen de politie vaststellingen kwam doen, bleek de klager gezocht te worden voor een reeks diefstallen. Hij vloog meteen de cel in.



De man belde de politie omdat de vuilniszak voor de deur van zijn buren in het appartementsgebouw in Wenen naar zijn zin te veel stonk. Hij vertelde aan de politie dat de zak er al een week stond en dat hij zich ook zorgen maakte om de buren. Toen agenten ter plaatse kwamen en de persoonsgegevens van de 36-jarige man wilden opnemen, werd hij zenuwachtig en probeerde hij zich uit de voeten te maken. De agenten konden hem tot staan brengen en toen ze zijn identiteit achterhaalden, werd hij meteen opgepakt. Hij wordt namelijk onder meer gezocht voor een reeks diefstallen en misbruik van gegevens. Hij was al een tijd geseind. De buren stellen het trouwens goed: toen de politie aanbelde, deed de vijftienjarige zoon open en zei hij dat zijn moeder vergeten was de vuilniszak naar de vuilnisruimte te brengen.

