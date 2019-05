Illegaal zebrapad stelt Veenendaal voor raadsel

De gemeente Veenendaal zit in haar maag met een illegaal zebrapad dat twee weken geleden werd ontdekt. De strepen zijn niet in opdracht van de gemeente aangebracht. "Welke hobbyschilder is enthousiast met witte verf aan de slag gegaan in de Tuinstraat?", schreef de gemeente maandag op Facebook.Nu die vraag nog steeds onbeantwoord is, heeft de gemeente aangifte gedaan. In de buurt hangt wel een camera en de gemeente heeft de beelden daarvan opgevraagd. Het nieuwe zebrapad bevindt zich bij het Horecaplein op een druk verkeerspunt. Sommige bewoners reageren op het Facebookbericht van de gemeente dan ook verbaasd en zeggen dat ze juist blij zijn met de nieuwe situatie.De gemeente staat altijd open voor goede idee├źn en initiatieven van inwoners, maar vindt het belangrijk dat ze van tevoren gemeld worden. "Dan kunnen we samen nadenken over de uitvoering daarvan", zegt een woordvoerder."Dit is blijkbaar een ludieke actie om een signaal af te geven aan ons", zegt ze. "Diegene die dit heeft gedaan realiseert zich alleen niet dat dit ook kan leiden tot gevaarlijke situaties en hoge kosten met zich meebrengt." De gemeente wil met de aangifte duidelijk maken dat andermans eigendom niet zomaar vernield mag worden.De gemeente hoopt via de aangifte ook "een goed gesprek" te kunnen voeren met de dader. Eerder werd al met ondernemers overlegd om de situatie op het Horecaplein te verbeteren. Daar zijn nu concrete plannen voor en vanaf september start de herinrichting.Het zebrapad is afgelopen donderdag verwijderd. De verf was er niet meer af te halen, dus de stenen moesten worden vervangen. Dat kost ongeveer 1000 euro.