Vermiste kitten uit Antwerpen gevonden in boom op Schiphol

SCHIPHOL - Een katje uit Antwerpen heeft twee weken bij de Dierenopvang Haarlemmermeer gezeten nadat ze gevonden was in een boom bij Schiphol. De kitten was maar zeven maanden oud en was door nog onverklaarbare redenen op Schiphol verzeild geraakt. Van wie het katje was, was ook lang onduidelijk.Dierenbescherming Noord-Holland Zuid kreeg op 17 april een melding van een kitten die in een boom vastzat in de omgeving van Schiphol. Het katje werd naar de dierenopvang in Hoofddorp gebracht, maar niemand meldde zich om haar weer op te komen halen. De kitten was ook niet gechipt, wat de zoektocht naar haar baasje moeilijk maakte.De medewerkers van het asiel noemde het anonieme katje Ophelia en plaatste een oproep op Facebook om de eigenaar te kunnen achterhalen. Het bericht werd meer dan 1.300 keer gedeeld en zo werd eigenaar, afkomstig uit Antwerpen, opgespoord.Vrijdag is het Belgische baasje haar katje in Hoofddorp komen halen. Toen bleek dat Ophelia, die eigenlijk Luna heet, al sinds 30 maart vermist te zijn. Volgens de Dierenbescherming waren zowel Luna als het baasje oplucht om elkaar weer te zien.Hoe Luna op Schiphol terecht is gekomen, is voor iedereen nog een raadsel. Gezien er geen rechtstreekse vluchten tussen Antwerpen en Schiphol zijn, is het aannemelijk dat Luna niet als vliegtuigverstekeling op een lijn- of cargovlucht is meegevlogen.