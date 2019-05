Man mag 35.000 euro te veel uitgekeerde bijstand houden

Een Rotterdammer die ruim 35.000 euro te veel aan bijstand ontving, hoeft dat geld niet terug te betalen aan de gemeente. Reden: de vordering is volgens de Centrale Raad van Beroep verjaard.



Gemeenten krijgen mogelijk tientallen miljoenen euro's aan te veel uitgekeerde bijstandsuitkeringen niet meer terug, omdat de zaken zijn verjaard. Dat valt op te maken uit een uitspraak die de Centrale Raad van Beroep vandaag publiceerde.



De Rotterdammer kreeg het geld van in totaal 35.000 euro tussen mei 2000 en november 2003, maar hij meldde niet dat hij in die periode ook geld ontving uit banen die hij tijdelijk had.



Rotterdam deed sinds 2004 moeite om het geld terug te krijgen, maar daarmee werd de wettelijke verjaring niet opgeschort. In 2015 vroeg de Rotterdammer officieel om kwijtschelding, maar de gemeente wees dit verzoek af.



Omdat bijstandsgeld officieel na vijf jaar niet meer kan worden teruggevorderd, hoeft de man niets meer terug te betalen.

Reacties

05-05-2019 16:23:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.546

OTindex: 70.217

Wie z'n ambtelijke billen brandt, moet op de blaren zitten.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: