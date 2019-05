Marathon lopen verkleed als Big Ben: maar dan die finish...

Ze zijn er elk jaar bij elke grote marathon: hardlopers die proberen op te vallen met hun uitdossing, in plaats van met hun tijd. Alleen had deze hardloper het net niet helemaal doordacht.De man, de 30-jarige Lukas Bates, verdient karrenvrachten respect voor zijn succesvolle poging om uitgedost als -jawel- de Big Ben met een soepele tred 42 kilometer en 194-en-een-halve meter af te leggen tot aan de finish. Maar dan komt die laatste halve meter.Bates koos zijn kostuum niet zo maar om op te vallen. Verkleed als Big Ben deed hij een aanval op het record 'snelste marathon verkleed als monumentaal pand' om zo geld in te zamelen voor een fonds tegen de ziekte van Alzheimer. Die ziekte trof zijn beide oma's, van wie er een ook aan is overleden.Oude record op naam van stadspoortHet oude record ' marathon lopen verkleed als monumentaal pand' stond op 3 uur, 34 minuten en 34 seconden. Gelopen vorig jaar in Berlijn, door de Stadspoort van Lübeck. Of Bates die tijd verbeterd heeft, is niet duidelijk.Het was overigens alweer de tweede poging van Bates. Een jaar geleden strandde zijn poging door de te harde wind.