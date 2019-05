Experten waarschuwen: stop geen knoflook in je vagina

Na bruisballen en peterselie wordt ook knoflook toegevoegd aan het lijstje van dingen die je best niet in je vagina steekt. Het is slechts een mythe dat het schimmelinfecties zou tegengaan. De Amerikaanse gynaecologe Jennifer Gunter luidde de alarmbel en schreef een open brief aan vrouwen op Twitter.



Volgens de arts bevat knoflook allicine, een soort van antibioticum. "In een laboratorium, in een schaaltje met cellen, kan het schimmelwerende eigenschappen hebben, maar jouw vagina is niet hetzelfde als zo'n schaaltje. Het is niet eens bewezen dat het werkt bij muizen", schrijft de vrouwenarts. Het inbrengen van een teentje knoflook kan zelfs gevaarlijk zijn, waarschuwt ze. "Knoflook kan bacteriën bevatten uit de grond. Deze bacteriën kunnen pathogenetisch zijn, wat slecht is voor het lichaam. Daarom maken we bijvoorbeeld wondjes schoon. Mocht je lijden aan een vaginale schimmelinfectie, dan is de kans groot dat de grondbacteriën alles alleen maar erger maken."

Reacties

02-05-2019 12:02:32 GMVersluis

Erelid



WMRindex: 446

OTindex: 9.042

maar je hebt geen last van vampieren in je doos.



02-05-2019 12:47:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.523

OTindex: 70.132

Quote:

Het is niet eens bewezen dat het werkt bij muizen",



Hoe krijg je een knoflookteentje in een muizendingesje gepropt? Arm beessie! Hoe krijg je een knoflookteentje in een muizendingesje gepropt? Arm beessie!

02-05-2019 13:26:33 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.621

OTindex: 17.214

Quote:

Deze bacteriën kunnen pathogenetisch zijn, ?? Ze zullen wel 'pathogeen' bedoelen. ?? Ze zullen wel 'pathogeen' bedoelen.

