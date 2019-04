Een halve meter 50 rijden in Buttinge... en dan afremmen

BUTTINGE - Wie vanaf de Stenen Kruisweg in de richting van Buttinge rijdt, mag maar een heel klein stukje vijftig kilometer per uur rijden. Daarna is de maximumsnelheid dertig kilometer per uur, zoals blijkt uit bovenstaande foto.Het wordt voor de politie wel een uitdaging om op dat stukje van maximaal vijftig een snelheidscontrole te houden. Heel veel ruimte voor het opstellen van de radarapparatuur is er niet...