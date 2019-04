Papegaai gepakt die drugsdealers waarschuwde voor politie

In Brazilië heeft de politie een papegaai in beslag genomen die drugsdealers waarschuwde voor agenten. Bij het zien van politiemensen riep de papegaai: "Mama, de politie!"Braziliaanse media schrijven dat het dier werd gevonden bij een inval in een drugspand in de plaats Vila Irmã Dulce. Volgens de agenten was de papegaai waarschijnlijk speciaal getraind om op de uitkijk te staan.Het dier is inmiddels de papagaio do tráfico gedoopt, wat zoveel betekent als de "drugsdealende papegaai". De vogel heeft sinds de inbeslagname geen woord meer gesproken.De papegaai wordt opgevangen in een dierentuin. Volgens een dierenarts is de vogel vijf jaar oud en kan deze soort wel 70 jaar worden. Er wordt gekeken of het dier in staat is om te vliegen. Indien mogelijk wordt de papegaai losgelaten in de vrije natuur.