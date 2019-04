Politiefan uit Rhenen laat zelfgemaakt politiemuseum zien aan wijkagent

RHENEN - Oude handboeien, een politiepet en heel veel emblemen. Eén van de kamers in het huis van Jaap van Barneveld staat bomvol met politiespullen. Het politiemuseum Rhenen is een uit de hand gelopen verzameling. En de wijkagent van Rhenen wilde dat maar al te graag eens met eigen ogen zien."Oké Henk", begint Jaap met de tour. Trots loodst hij wijkagent Henk Heijting langs de vele lijsten met emblemen van sheriffs en agenten van over de hele wereld. Elk voorwerp heeft z'n eigen verhaal, waarmee Jaap zonder aandringen aan begint. Het verste vaantje komt uit Ethiopië. "Vroeger wilde ik helemaal nooit met vakantie, maar nu met deze hobby wil ik wel", lacht Jaap naar Henk.Het begon ooit toen een politieman in 1994 vroeg om mee te lopen in een Airborne hardlooptocht in Engeland. Jaap wilde graag iets hebben om hem aan die deelname te herinneren. Hij kreeg een bobbyhelm en dat was het begin van de verzameling. "Toen ben ik mijn broer gaan bellen, die bij de politie zat. Die heeft me aan een paar adresjes geholpen. En toen ben ik fanatiek in de weer gegaan."Nu kijkt wijkagent Henk z'n ogen uit: "Mens wat een spullen!". Jaap vertelt honderduit en is een ware politie-encyclopedie geworden. Bij een foto van korpschef Erik Akerboom blijven de twee even staan: "Als ik politiemensen op bezoek krijg, zijn ze niet echt heel erg blij met 'm merk ik", zegt Jaap. De wijkagent: "Ja, ik ken de beste man niet, alleen van de foto".Praten doet Jaap als Brugman en dat is precies de tactiek om spullen los te krijgen van agenten. Zelfs een embleem van een agent bij het Witte Huis ligt in een map. Maar thuis mag hij niet alles: "Het mag niet in de woonkamer van m'n vrouw. Anders had ik wel een stuk of tien poppen gekocht en dan had de hele kamer vol met poppen gestaan met mooie uniformen".Eén keer per week krijgt Jaap bezoek. Van politie-mensen of kinderen die meer over de politie willen weten. De fascinatie is groot, maar agent wilde hij nooit worden: "Ik was meer een boefje, meer het tegenovergestelde", zegt Jaap lachend. Hij was timmerman en stoffeerder.De komende jaren spaart Jaap nog alles wat los en vast zit op allerlei reizen: "Stel je voor dat het af is, en dan? Het mag nooit af zijn". Hij wil nog graag emblemen van het arrestatieteam en van de boa in Rhenen. En nog graag een keer naar Dubai! "Daar hebben ze ook hele mooie auto's. Lamborghini's, Ferrari's. Maar ik ben met een miniatuurtje al tevreden."Wijkagent Henk kan zijn dienstauto niet geven aan Jaap. Maar: "Er zit vast nog wel iets in het vat. Als we spullen hebben die we weg mogen en kunnen geven, dan weten we elkaar te vinden". Na een goed uur rondsnuffelen houdt Henk het voor gezien: "Ik vond het heel leuk. Bedankt Jaap!"Mocht u een keertje willen kijken in het Politiemuseum Rhenen of mooie spullen hebben voor Jaap, dan mag u hem bellen. Met zijn toestemming publiceren we hier zijn telefoonnummer: 0317-614819.