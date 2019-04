Grote saharawolk boven ons land, er kunnen buien met zand gaan vallen

Een grote wolk met Saharazand hangt boven ons land. Zuidelijke wind neemt woestijnzand uit het noorden van Afrika mee naar Europa. Vanavond kan dat een mooie zonsondergang opleveren. Maar ook, als er morgen buien gaan vallen, stoffige tuinmeubelen.



,,In het noordoosten van het land is het zonnig, daar krijgt de zand- of stofwolk geen vat. In het zuidwesten zie je al dat er sluierbewolking is, daar hangt het zand in de lucht’’, zegt Wilfred Janssen van Weerplaza. In Noord-Afrika stond er de afgelopen dagen stevige wind, die met woestijnzand en al nu deze kant op komt, legt hij uit.



Het zand zit op grote hoogten in de atmosfeer. Vanavond kan het, vanwege afbreking en verstrooiing van het licht, zorgen voor een mooie avondlucht. Morgen kan het samen met wat regendruppels naar beneden komen. Dat betekent: ‘stoffige’ auto's en tuinmeubelen. Poetsen dus.



Het zand zorgt niet voor een slechte luchtkwaliteit. Donderdag trekt de wind met Saharastof weer Nederland uit.

Reacties

24-04-2019 13:47:47 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.558

OTindex: 4.155

Fijn. Ik heb gisteren mijn auto gewassen.

24-04-2019 14:13:38 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.719

OTindex: 69.295



Ben wel benieuwd naar de zonsondergang...

edit: ach, die is natuurlijk al geweest.. nou ja, misschien nog een kans



@Mamsie :

: Mag je nog een keertje. Bonus. Quote @venzje : Mag je nog een keertje. Bonus.



Laatste edit 24-04-2019 14:15 Hier is het (nog) droog, en mijn auto heb ik sowieso niet gewassen..Ben wel benieuwd naar de zonsondergang...edit: ach, die is natuurlijk al geweest.. nou ja, misschien nog een kans2x voor de prijs van één

24-04-2019 14:21:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.460

OTindex: 69.879

@allone : Daar zullen ze bij de wasstraat anders over denken.

24-04-2019 14:36:40 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.719

OTindex: 69.295



dan denk ik niet aan een wasstraat, want dan wórdt hij gewassen



Laatste edit 24-04-2019 14:37 @Mamsie : ja.. maar @venzje zei dat híj hem gewassen had..dan denk ik niet aan een wasstraat, want dan wórdt hij gewassen

24-04-2019 14:41:39 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.460

OTindex: 69.879

@allone : Niet alleen zíjn auto is weer vuil geworden....

24-04-2019 14:52:16 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.558

OTindex: 4.155

Nou, mijn auto is nu dus nog schoon, maar mijn ervaring is dat die stofzooi met de regen mee naar beneden komt.



Nou ja, hij zou toch wel weer vlekkerig zijn geworden, omdat ik momenteel iedere avond het jonge zaaibed naast de oprit sproei. En daar staat die auto dan naast.



Dat wassen was 'm eigenlijk vooral om de wielen te doen. Omdat ik wat aanlopende remmen had (kwaaltje van dit type auto), zat er erg veel remstof op de velgen. Ik heb ze weer gangbaar gemaakt, vers kopervet en nieuwe remblokjes erin en ik kan weer naar hartelust in de ankers.

24-04-2019 15:10:28 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.878

OTindex: 1.756

Ik wou een zandbak maken en het zand komt dus gewoon aangewaaid

24-04-2019 15:18:41 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.878

OTindex: 1.756

@allone , , ik heb zand besteld , ik heb zand besteld

