Zoon belandt met auto van vader in de struiken en vlucht

NIJMEGEN - Uit de categorie 'dat had je beter niet kunnen doen'. Een zoon die had gedronken, pakte zondagavond de auto van zijn vader en belandde ermee in de struiken.Het ging mis op de kruising van de Sophiaweg en de Groesbeekseweg in Nijmegen. In een bocht verloor de zoon de macht over het stuur en reed de struiken in. De rode Mini scheerde langs enkele bomen.De zoon nam na de crash de benen.