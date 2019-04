Vogelspin maakt wandeling door Veenendaalse winkelstraat

Een tropische gast met acht poten heeft voor opwinding gezorgd in het centrum van Veenendaal: de harige vogelspin was daar maandagochtend bezig met een gezellige wandeling door de Hoogstraat.Voorbijgangers kwamen de spin tegen tijdens zijn tocht door de winkelstraat en belden de Dierenambulance Gelderse Vallei. Die heeft het diertje met de hulp van enkele buitengewoon opsporingsambtenaren voorzichtig een bakje in gedirigeerd. Danielle Frankel van de dierenambulance: "Je weet niet of het een dier is dat gevaarlijk is, of ie bijt of wat dan ook, dus je bent wel voorzichtig."Met de spin veilig in een bakje, kon Frankel op zoek naar de de eigenaar. Dat bleek een dierenwinkel in Veenendaal te zijn: de vogelspin was daar een week geleden ontsnapt. Inmiddels is de achtpotige wandelaar weer thuis in de dierenwinkel. Volgens de dierenambulance ging het overigens om een 'vredelievende spin' die ongevaarlijk was: "Je kon hem ook gewoon op je hand laten lopen."Op onze Facebookpagina kwamen in een uur tijd al honderden reacties binnen van lezers die gruwelen bij de gedachte aan de vogelspin."Gelukkig niet toen we aan het winkelen waren", zegt Melissa. "Ohhhhhhhh wat een engerd", gruwelt Esther. En Jenneke moet er helemaal niet aan denken: "Ik ga officieel verhuizen. Doei."