Treinpersoneel TGV zet meisje (4) station te vroeg af

‘Sorry, meneer, we zijn uw kindje kwijt.’ Dat kreeg de Fransman Pascal Eschmann, de papa van het 4-jarige meisje Tyline, te horen toen hij in het

23-04-2019 14:26:21

Oh schat, we hebben eindelijk een baby. Nou kunnen we haar elke week naar elkaar toe sturen.

Als een poststukje.