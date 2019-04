Het stinkt in Amsterdam door paasvuren Duitsland: We worden gewoon uitgerookt

Wie naar buiten gaat en zijn neus lekker in de lucht steekt, zal het meteen kunnen merken: het stinkt in Amsterdam. Hoe dat komt? De stank van Paasvuren uit Duitsland en het oosten van het land.



Ook al worden de paasvuren tientallen kilometers van Amsterdam aangestoken, de gevolgen merken we zelfs hier. Dat komt door een sterke oostenwind, zegt de brandweer. 'We hebben dit vaker meegemaakt als er een oostenwind is.'



Volgens de brandweer zijn er geen paasvuren in Amsterdam zelf afgestoken. Ook op Twitter klagen veel mensen over de stank.

Reacties

22-04-2019 06:24:11 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.296

OTindex: 56

Quote:

Wie naar buiten gaat en zijn neus lekker in de lucht steekt, zal het meteen kunnen merken: het stinkt in Amsterdam. Hoe dat komt? De stank van Paasvuren uit Duitsland en het oosten van het land. Zonder al dat paasvuren vond ik Amsterdam ook al geen fris stadje



22-04-2019 06:35:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.443

OTindex: 69.793

Het wordt tijd dat deze middeleeuwse en barbaarse gewoonte overal afgeschaft wordt.

De enorme luchtvervuiling die het geeft is niet meer te verantwoorden.

22-04-2019 07:24:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.681

OTindex: 69.176





Laatste edit 22-04-2019 07:25 @Heusdenaar : dat valt mee, in de 19de eeuw was het 1000x erger klik hier . En als de boeren op het platteland met mest bezig zijn, of je loopt langs een varkensstal, dan ga je ook niet van vreugde diep inademen.

22-04-2019 09:06:48 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.853

OTindex: 1.755



Sommige hebben een hele sterke parfum lucht om hun heen hangen @allone , bij mij op mijn werk komen regelmatig boeren langs.Sommige hebben een hele sterke parfum lucht om hun heen hangen

22-04-2019 09:34:29 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.853

OTindex: 1.755

@allone , daar heb je gauw je neus vol van hoor

22-04-2019 09:57:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.443

OTindex: 69.793

Quote:

We worden gewoon uitgerookt



Hop, naar de rijdende rechter met dit conflict! Hop, naar de rijdende rechter met dit conflict!

