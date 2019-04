Dingo's sleuren slapend kind (1) uit camper in Australië

Een man heeft zijn 14 maanden oude zoontje gered van dingo's. De wilde honden hadden de slapende dreumes uit een camper meegesleurd tijdens het kamperen op het Australische Fraser Island, meldt ABC.



De ouders van het jongetje schrokken rond middernacht wakker van het gegil van hun kind. Een hulpverlener vertelde aan de Australische nieuwszender dat de vader daarna zag dat dingo's het kind wegsleepten. De beesten bevonden zich op enkele meters van de camper.



De man wist de dieren te verjagen en zijn zoon weg te halen. Het kind is met een helikopter overgebracht naar een ziekenhuis. Hij heeft een schedelbreuk en andere verwondingen opgelopen.



De autoriteiten hebben rangers op pad gestuurd om andere kampeerders te waarschuwen voor de gevaren. De wilde honden hebben zich op het eiland al eerder tegen mensen gekeerd.



Berucht is ook de zaak van de baby Azaria Chamberlain. Zij verdween in 1980 tijdens een kampeertrip in Australië. Haar moeder stelde dat dingo's verantwoordelijk waren, maar ze verdween zelf achter de tralies voor moord.



Later bleek dat de wilde honden vermoedelijk toch verantwoordelijk waren. Het verhaal van de moeder van Azaria werd verfilmd in A cry in the dark met Meryl Streep.

Reacties

21-04-2019 20:36:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.436

OTindex: 69.788

Slapen die mensen met de camperdeur open? Zonder hordeur die luidruchtig openklapt als ie fout geopend wordt?



Wij slapen ook wel met de caravandeur half open.

Maar er zijn dan geen wilde dieren en ook geen baby's die dichter bij de deur liggen als wij!

21-04-2019 22:39:40 HoLaHu

Senior lid

WMRindex: 162

OTindex: 16

Wnplts: De Kempen

@Mamsie : Misschien lag het kind in een campingbedje in de voortent? Je denkt als ouders niet meteen aan dingo's die het op je baby voorzien hebben..Hopelijk overleeft het kind de aanval..

21-04-2019 22:46:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.436

OTindex: 69.788

@HoLaHu : Kind in de voortent en pa en ma binnen? Getverrrrr, wat griezelig!

21-04-2019 23:16:29 HoLaHu

Senior lid

WMRindex: 162

OTindex: 16

Wnplts: De Kempen

@Mamsie : Ik zag te laat dat het een camper betrof en geen caravan. Dus waarschijnlijk wel een deur open gehad..

21-04-2019 23:21:59 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.436

OTindex: 69.788

@HoLaHu : En in de meeste campers bevindt het grote bed zich achterin, dus het verste van de deur verwijderd. Een griezelige indeling.

