Vrouw belandt in hel na feestje van dochter: laptop weg, slachtoffer van identiteitsfraude, identiteit gebruikt voor nepwebshop.

De 33-jarige Van der Burg zegt het gevoel te hebben in een onafgebroken nachtmerrie te zijn beland. Op zaterdag 5 januari liep een feestje voor haar dochter, die 16 was geworden, uit de hand. Tientallen ongenode gasten vernielden haar halve huis, staken binnen vuurwerk af en stalen veel spullen.



Nu is het opnieuw flink mis. Onbekenden hebben haar identiteit gebruikt om in Duitsland een bankrekening te openen en een nepwebshop in keukenapparatuur op te zetten. Daarvoor gebruikten ze volgens Van der Burg haar op het feest gestolen laptop, waarop een kopie van haar ID-kaart stond.



Het Openbaar Ministerie in Berlijn beschuldigt de vrouw ervan samen met onbekende daders een niet-bestaand keukenbedrijf te hebben opgezet met een nepwebshop, waar van alles is besteld maar nooit is geleverd. Dat zou zijn gebeurd tussen 7 en 9 januari, vlak na het bewuste feest.

Reacties

22-04-2019 18:26:44 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.856

OTindex: 1.756

En ga maar bewijzen dan dat je er zelf niet bij hoort.

Bljft wel raar dat iedereen zomaar een bankrekening kan openen zonder dat er gecontroleerd wordt of diegene ook de persoon is die bij de ID hoort.

