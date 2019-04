Britse rechter wordt opgeroepen voor jury in eigen zaak

Bij de aanvang van een rechtszaak putten sommige mensen zich uit in excuses om maar niet te hoeven zetelen in de jury, maar een rechter in de Britse stad Salisbury had onlangs wel een waterdicht excuus om zijn burgerplicht niet te hoeven vervullen. Hij moest immers zetelen in de jury van een rechtszaak waarin hij zelf de rechter was. Dat meldt The Guardian.



In tegenstelling tot België worden in Groot-Brittannië jury's uitgeloot in een centraal kantoor in Londen, het zogeheten "Jury Central Summoning Bureau". Daar had blijkbaar niemand in de gaten dat de opgeroepen kandidaat een rechter was. De rechter probeerde protest aan te tekenen, maar kreeg nul op het rekest. "Ze meldden mij in een brief dat mijn weigering ongeldig was en dat ik me moest aanbieden bij de rechter van dienst. Dat ging moeilijk, want dat was ikzelf", klinkt het bij de rechter. Pas na een pittig telefoongesprek kon de rechter het Jury Central Summoning Bureau op andere gedachten brengen.

Reacties

20-04-2019 12:10:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.650

OTindex: 69.150

Ah, komt daar het Amerikaanse systeem vandaan?

20-04-2019 17:01:55 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.986

OTindex: 30.873

wat een stel ambtenaren weer....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: