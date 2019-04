Hooggerechtshof behandelt zaak van vrouw die leuningband van roltrap niet vasthield

Het Hooggerechtshof van Canada heeft de zaak behandeld van een vrouw die 10 jaar geleden had nagelaten om de leuningband van een roltrap vast te houden in de metro van Laval, een voorstad van Montréal. De vrouw werd na het incident gearresteerd en beboet, meldt de Canadese nieuwszender CTV News.



Bela Kosoian werd in 2009 kortstondig opgepakt door een politieagent nadat ze weigerde om de leuningband van een roltrap vast te houden. Voor die weigering kreeg ze ook een boete van 100 Canadese dollar (66,5 euro). Daarnaast moest ze een boete van 320 dollar (213 euro) betalen omdat ze geen identiteitsbewijs wilde laten zien. De vrouw werd vrijgesproken door een vrederechter, maar trok daarna zelf naar de burgerlijke rechtbank om de politieagent en de stad aan te klagen. Die juridische strijd verloor ze, maar dankzij steun van een mensenrechtenadvocaat tekent ze nu beroep aan bij het Hooggerechtshof van Canada. Een rechter die de zaak opvolgt, meent dat de arrestatie van de politieagent zinloos was. "Als we iedereen beboeten die de leuningband van de roltrap niet vasthoudt, zouden we honderden boetes per uur schrijven", klinkt het.

Reacties

20-04-2019 12:09:27 allone

En vindt die vrouw het leuk om zolang met rechtszaken bezig te zijn?

20-04-2019 12:45:15 botte bijl

als het waar is dat je verkoudheid kan krijgen van een besmette deurkruk dan heeft die mevrouw groot gelijk dat ze die leuningband niet vasthield waar zo veel mensen aan zitten

20-04-2019 13:19:19 Mamsie

@botte bijl : Dat lijkt me ook. Ik denk dat die banden supersmerig zijn en vol zitten met ziekteverwekkers.

