Verdwaald reetje gered van strookje gras tussen snelwegen

Een sneu tafereel laatst op de snelweg A6 richting de A1. Daar zat een reetje in de groenstrook tussen twee rijbanen. "Het diertje was behoorlijk gestrest", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Medewerkers van de dierenambulance schoten te hulp."Het reetje hield zich op bij de verbindingsboog tussen de A6 en A1 bij het knooppunt Muiderberg. We hebben niet gezien hoe het daar is gekomen."Rijkswaterstaat zag het dier zitten en belde de Dierenambulance. Die hebben het op een brancard gelegd en meegenomen. Het beest was niet gewond.Het reetje wordt door de Dierenambulance overgedragen aan een boswachter. Dat is beleid bij herten en ree√ęn die worden gevonden.Het verkeer heeft er volgens Rijkswaterstaat nauwelijks hinder van ondervonden. De reddingsactie leidde niet tot lange files of vertraging.