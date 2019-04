Arbeiders ontdekken eeuwenoude skeletten met afgezaagde voeten op werf

Bij graafwerken in de regio van het Engelse Oxfordshire hebben arbeiders een akelige ontdekking gedaan. Toen ze een nieuwe waterleiding legden, vonden ze onverwachts tientallen skeletten die meer dan 3.000 jaar oud zijn. Waarschijnlijk gaat het om slachtoffers van menselijke offers.Er kwamen 26 skeletten tevoorschijn op een werf in Oxfordshire, in het centrum van Engeland. Ze dateren uit de Romeinse tijd en de ijzertijd. Opmerkelijk is dat bij een van de vrouwelijke overblijfselen de voeten waren afgezaagd. Die liggen nu naast haar hoofd, terwijl haar handen achter haar rug gebonden waren. Bij een ander skelet was het net omgekeerd, daar lag de schedel bij de voeten. Onderzoekers leiden daaruit af dat het om een ritueel offer gaat.Volgens de Britse nieuwszender CNN vonden de rioolwerkers ook nog dierenskeletten, potten en werktuigen terug. Wetenschappers leggen het verband met het eeuwenoude Witte paard van Uffington. Dat is een reusachtig heuvelfiguur gemaakt uit kalk in de buurt van de nieuwe vondst. Volgens betrokken archeologen zijn de beenderen van dezelfde gemeenschap die de gigantische kalktekening maakte.