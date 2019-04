Boekhoudster steelt 54.000 euro om zoon te verwennen

Een 39-jarige boekhoudster heeft 47.000 Britse pond gestolen van een garage in Manchester. Met het geld trakteerde ze haar zoon op luxueuze reizen en cadeaus.



Nathalie Johnston haalde tussen 2017 en 2018 omgerekend zo’n 54.000 euro uit het bedrijf, waardoor de garage in Manchester zelfs bijna de deuren moest sluiten. Het leverde de nietsvermoedende autohandelaar slapeloze nachten, ruzies thuis en veel stress op. Bovendien ontsloeg de man ook een paar werknemers door de financiële problemen, dat schrijft Metro UK.



Het is niet de eerste keer dat Johnston veroordeeld wordt voor fraude. De moeder kreeg eerder een afbetalingsplan voorgeschoteld, waardoor ze haar zoon niet meer kon verwennen. Door die veroordeling maakte ze zich naar eigen zeggen schuldig aan de nieuwe feiten. Zo kon ze meer tijd doorbrengen met haar kind en hem weer trakteren op luxueuze reizen en cadeautjes.



De ex-man van Nathalie Johnston en dus de papa van hun zoon liet weten dat hij er alles aan zal doen om haar ouderlijke gezag te onttrekken. De vrouw staat momenteel terecht en kent haar vonnis op 26 april. Als ze wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding, is het nog maar de vraag of ze die schuld ooit nog kan aflossen.

Reacties

19-04-2019 12:37:39 Mamsie

Deze mevrouw heeft wél een verwrongen idee over moederliefde.....

19-04-2019 12:53:57 allone

Hoe oud is deze zoon? @Emmo : en zichzelf?Hoe oud is deze zoon?

19-04-2019 12:57:45 venzje

@Emmo : Die millenia-oude opvatting van een woestijnvolk is misschien ook weer wat overdreven.

19-04-2019 13:06:29 Emmo

: Dat deden ze bij die woestijnvolkeren waar @venzje : Ik vond het wel een leuk contrast @allone : Dat deden ze bij die woestijnvolkeren waar @venzje het over heeft ook

19-04-2019 13:09:22 venzje

) Bij haar vorige baantje had ze zelfs £122.265,35 weggekaapt. (Die laatste 35 pence deden haar de das om.

