Brandweer bevrijdt poes uit motorcompartiment BMW

AMERSFOORT - De brandweer in Amersfoort is dinsdagavond uitgerukt voor een poes in nood.Het dier was vast komen te zitten in een motorcompartiment van een geparkeerde BMW op de Sprengenberg.De brandweer verwijderde het rechtervoorwiel. Na flink wat gewring wist de poes zelf uit de opgesloten ruimte weg te komen, waarop het dier kon worden herenigd met de eigenaar.