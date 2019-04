Elisabeth (83) witheet na weghalen brievenbus: 'Met de botte bijl gedaan!'

'Wat is dit nou voor een vertoning? Dit is met de botte bijl gedaan. De brievenbus is weg, wat een pech!' De 83-jarige Elisabeth Bierens de Haan uit de Beethovenstraat in Amsterdam Zuid is helemaal niet te spreken dat PostNL brievenbussen uit haar buurt heeft verwijderd. 'Dit mag niet gebeuren.'



PostNL haalt bijna de helft van de brievenbussen in Amsterdam weg. Volgens het postbedrijf is dat noodzakelijk omdat er elk jaar veel minder brieven worden verstuurd. 'In 2000 waren het nog 22 miljoen poststukken, nu zijn het er 7 miljoen. Het kost enorm veel geld om brievenbussen te legen die maar weinig worden gebruikt', zegt een woordvoerder.



Dus blijven in Amsterdam van de 675 brievenbussen, maar 361 over; bijna een halvering. PostNL heeft onderzoek gedaan op welke strategische plekken de bussen het best kunnen blijven staan. 'In winkelcentra, aan het begin van de wijk, dat zijn bijvoorbeeld plekken waar veel mensen komen. Maar we weten ook: we kunnen niet iedereen tevreden stellen.'



En dat blijkt. Elisabeth Bierens de Haan is helemaal niet te spreken over de verwijdering. Ze vindt dat het met de botte bijl is gedaan. 'Hier wonen invaliden, blinden, mensen die niet goed bewegen. Die strompelden naar de brievenbus, maar die bus is nu weg. Het is zo van: je krijgt de groeten, dag mensen.'



De dichtstbijzijnde brievenbus zou aan het Dijsselhofplantsoen moeten zijn, een stukje verderop dan ze gewend was. Maar daar is geen brievenbus te bekennen. 'Kletskoek, alweer gewoon kletskoek, geen bus.' Verderop, na een uur lopen, is er aan het Olympiaplein wél een bus. '



Om haar ongenoegen kenbaar te maken heeft ze zelfs een gedicht aan PostNL geschreven: 'Wat een pech, mijn lieve rode brievenbussen zijn weg. Ouderen die nog schrijven, willen dat de bussen blijven. Voor alle mensen zonder internet, graag de brievenbussen teruggezet.'



Een woordvoerder van PostNL laat weten dat er wel degelijk een brievenbus aan het Dijsselhofplantsoen staat. De bus is echter niet op straat te vinden, maar in het Bilderberg Garden Hotel.

Reacties

Kan helemaal niet want die woont in Zweden!

Is er geen winkel in de buurt waar ze postzegels verkopen / brieven aannemen? Mijn moeder woont idd bij het Olympiaplein, maar zover ik weet heeft ze verschillende mogelijkheden; brievenbussen maar ook sigarenwinkels en andere winkels die post behandelen.

