Professor leert studenten hoe je xtc moet maken

Een professor van een Japanse universiteit hangt mogelijk een flinke celstraf boven het hoofd omdat hij zijn studenten zou hebben geleerd hoe ze xtc moesten maken.



Naar verluidt heeft de professor, de 61-jarige Tatsunori Iwamura, zelf toegegeven dat hij zijn studenten de MDMA liet maken. De populaire naam voor MDMA is ecstasy of xtc.



De vergelijking met de populaire tv-serie Breaking Bad is snel gemaakt: daarin begint een scheikundeleraar, Walter White, met het produceren van crystal meth nadat bij hem longkanker is gediagnosticeerd.



In dit geval lijkt het allemaal een stuk onschuldiger: de hoogleraar zou zijn studenten met de bijzondere cursus gewoon meer hebben willen bijbrengen over geneesmiddelen. Toch kan hij een celstraf krijgen van 10 jaar.



Volgens de Japanse wet moeten wetenschappers namelijk eerst toestemming krijgen van de autoriteiten als ze illegale drugs willen produceren. Deze docent zou geen toestemming hebben gevraagd.



Volgens de Britse krant The Guardian hebben uiteindelijk elf studenten de MDMA daadwerkelijk geproduceerd, onder supervisie dus van de hoogleraar.



De universiteit biedt 'oprechte excuses' aan aan studenten en hun ouders voor het veroorzaken van de onrust. Als het strafrechtelijk onderzoek naar de hoogleraar is afgerond, wacht Iwamura mogelijk nog disciplinaire maatregelen.

