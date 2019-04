Mannenbaarden viezer dan hondenvachten.

De onderzoekers wilden uitzoeken of het hygiënisch is om honden en mensen in dezelfde MRI-scanner te controleren. Ze onderzochten daarvoor achttien mannen en dertig honden.



Wat bleek: in de baarden van alle mannen werden hoge concentraties bacteriën gevonden. Dat was bij slechts 23 van de 30 honden zo. Bij zeven van de mannen werden ook bacteriën gevonden waar je ziek van kan worden, tegenover vier van de onderzochte honden.

Reacties

18-04-2019 11:30:41 stora

Dus de conclusie is dat er beter een hond bij je in bed kan slapen dan een man met een baard

18-04-2019 11:36:41 stora

@Mamsie , uit ervaring kan ik zeggen dat het gezellig is, maar soms wel erg druk

18-04-2019 11:43:25 stora

@Emmo , , heb ik niet. , heb ik niet.

18-04-2019 12:30:18 allone

Interessant, hoe zou het komen dat de honden zo 'schoon' waren?

18-04-2019 12:43:39 stora

@allone , intressanter is wat die mannen allemaal in hun baard smeren.

18-04-2019 12:49:05 stora

@Emmo , bij mij gaan die etensresten weg als ik me scheer.

18-04-2019 13:11:01 allone

@Emmo :



@stora : ik neem aan dat baarden regelmatig gewassen worden, en -voor zover ik weet- honden niet.

18-04-2019 13:14:17 stora

@allone , blijkbaar worden baarden net zo vaak als honden gewassen

18-04-2019 13:15:48 allone

@stora : ook niet, bedoel je ook niet, bedoel je

18-04-2019 13:57:57 venzje

@stora :

bij mij gaan die etensresten weg als ik me scheer. Quotebij mij gaan die etensresten weg als ik me scheer.



En laat die vieze baarden maar mooi te kaap'ren varen. Bij mij al eerder: ik scheer me na het douchen.En laat die vieze baarden maar mooi te kaap'ren varen.

