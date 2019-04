Hond zwemt naar boorplatform 220 kilometer van de kust

Er is een hond aangespoeld op een boorplatform in de Golf van Thailand. Het beestje heeft vermoedelijk meer dan 200 kilometer gezwommen voordat werknemers van een het platform hem opmerkten in de zee.De viervoeter werd afgelopen vrijdag gespot door de medewerkers van het boorplatform terwijl hij door de zee zwom. “Doordat het weer en het water rustig waren, konden we de hond zien zwemmen. Als de golven groter waren, hadden we hem waarschijnlijk niet opgemerkt,” vertelt Vitisak Payalaw, een van de medewerkers uit Thailand op Facebook.Uit wanhoop kroop het hondje op de metalen stelling van het boorplatform. “We slaagden erin een touw rond zijn middel te krijgen en tilden hem naar boven.” Hij was behoorlijk afgemat en had veel vocht verloren. De medewerkers gaven hem water en voedsel, zodat hij goed kon herstellen.Na twee nachten bracht een olietanker het beestje opnieuw aan wal in het zuiden van Thailand. Hij zou volgens een dierenarts in goede gezondheid verkeren. De medewerkers van het oliebedrijf krijgen veel lof voor hun heldendaad.Het is een raadsel hoe de hond zo ver in zee verzeild raakte. “Hij kan van een vissersboot gesprongen of gevallen zijn”, denkt de Thai. Payalaw kreeg ondertussen al donaties aangeboden om het beestje te verzorgen, maar die weigerde hij. Een werknemer gaf aan dat hij de hond graag wil adopteren, als niemand hem komt opeisen.