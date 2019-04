YouTube markeert livestreams brand Notre-Dame als nepnieuws

De video's waarin te zien was dat de Parijse kathedraal Notre-Dame in brand stond kregen door YouTube dezelfde behandeling als complottheorie-video's over de aanslagen van 9/11.



YouTube heeft aan Buzzfeed toegegeven dat het video-algoritme livestreams van de brand in de Notre-Dame verkeerd heeft ingeschat. Tijdens de livestreams werd onder de video's een informatieblok over 9/11 geplaatst, met daarbij een link naar de Britse Encylopedie-pagina over de aanslagen in Amerika.



De videodienst zet deze 'thematische contextkaarten' in als wapen tegen complottheorie-video's zoals over de aanslagen van 9/11, de overtuiging dat de aarde plat is en een 'in scène gezette' maanlanding. YouTube geeft zelf nauwelijks een verklaring voor de verkeerde inschatting. "Deze informatiepanelen worden automatisch ingeschakeld en soms hebben onze systemen het verkeerd." De kaarten zijn inmiddels verwijderd.



De thematische contextkaarten waren alleen in Amerika en Zuid-Korea te zien, omdat YouTube de functie enkel test in deze twee landen. YouTube ligt al jaren onder vuur vanwege het slecht modereren van het platform. Zo kwamen er vulgaire video's door op de kindvriendelijke app YouTube Kids. Ook speelt de videosite een belangrijke rol bij de toename van mensen die geloven dat de aarde plat is.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: