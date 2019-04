Zuid-Koreaan beschuldigd van omzeilen dienstplicht door te verdikken

In Zuid-Korea werd een 22-jarige student aangeklaagd wegens het omzeilen van de militaire dienstplicht door grote hoeveelheden gefrituurde kip en alcohol naar binnen te spelen voor het medisch onderzoek, om zo zijn BMI op te krikken. Burgers met een BMI van 33 of hoger worden immers vrijgesteld van militaire dienstplicht in het Aziatische land. Volgens The Korea Herald is de persoon in kwestie zondag door een rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijzen.



Volgens de aanklager zou de man zich ook nog eens gebukt hebben toen zijn lengte werd gemeten, om zo zijn BMI nog hoger te doen uitvallen. Met een gewicht van 106 kilogram en een lengte van 169,6 centimeter had de man een Body Mass Index van 36,8, en moest hij dus niet verplicht het leger in. Een overtreding van de wet op de militaire dienstplicht, zo stelde de aanklager. De man zou doelbewust aangekomen zijn om zijn BMI op te drijven. De beschuldigde had naar eigen zeggen al lang te kampen met overgewicht. De rechter gaf die laatste uiteindelijk gelijk: hij zou al sinds zijn tiende obees zijn en er was geen hard bewijs om aan te tonen dat hij bewust was aangekomen om de dienstplicht te omzeilen.

Reacties

17-04-2019 10:05:17 allone

Hoezo overtreding, die regel is er toch gewoon, en is toch gehandhaafd ? Dat hij er gebruik van maakt.. vind ik alleen maar begrijpelijk.

17-04-2019 10:15:49 venzje

Een vriend van mijn broer was 1.99 m. Boven 2 m werd je afgekeurd voor militaire dienst. Mijn broer vertelde enigszins jaloers, dat de slimmerik twee dagen voor zijn keuring plat was gegaan, zodat zijn gewrichten wat ruimer konden worden. Hij zou zich door zijn vader in de auto horizontaal naar de keuring hebben laten vervoeren en daar zijn afgekeurd omdat hij 2.01 m was.

