Naomi (12) uit Heerhugowaard heeft vliegensvlugge vingers en wint NK Typen

De 12-jarige Naomi uit Heerhugowaard is opnieuw de beste typer van Nederland geworden. Met maar liefst 380 aanslagen per minuut wist ze al haar concurrenten uit haar leeftijdscategorie achter zich te laten."Ongelooflijk, zo snel", laat haar trotse typlerares Ellie Kauw weten aan NH Nieuws. "Dat is 6.33 aanslagen per seconde!"Een andere leerlinge van Ellie, de 16-jarige Daphne, eindigde als tweede in de categorie 13 tot en met 16 jaar. Extra bijzonder: Daphne heeft haar type-examen nog niet eens afgelegd.