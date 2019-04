Zoon eist geld van vader na vernietiging ‘zeldzame pornocollectie’

Een vader in de Amerikaanse staat Michigan moet zich voor de rechter verantwoorden. De man vernietigde de pornocollectie van zijn volwassen zoon, die daarvoor een schadevergoeding van enkele tienduizenden dollars eist.



De zoon trok in 2016 voor een maand of 10 vanwege zijn echtscheiding tijdelijk in bij zijn ouders.



Toen hij later verhuisde, ontdekte hij dat 12 verhuisdozen vol pornofilms waren verdwenen.



Hij diende een klacht in tegen zijn ouders, maar de officier van justitie weigerde vervolging in te stellen. De zoon bracht de zaak daarom voor de rechter.



Zijn vader schreef in een verhitte e-mailwisseling dat hij de bandjes had vernietigd “voor jouw eigen geestelijke en emotionele gezondheid. Ik zou hetzelfde hebben gedaan als ik een kilo crackcocaïne had gevonden. Ooit zul je het begrijpen.”



De zoon eist een schadevergoeding van 86.000 dollar. Hij beweert dat de collectie enkele zeldzame films bevatte en een aantal die niet meer in omloop zijn.

16-04-2019 10:33:55 venzje

Een volgende logeerpartij kan voorlopig worden uitgesloten.

16-04-2019 10:35:37 Mamsie

Quote:

De zoon eist een schadevergoeding van 86.000 dollar.



Zou hij dat bedrag ook zelf uitgegeven hebben aan die viezigheid?

Dan begrijp ik die echtscheiding wel. Zou hij dat bedrag ook zelf uitgegeven hebben aan die viezigheid?Dan begrijp ik die echtscheiding wel.

16-04-2019 11:16:19 Emmo

Kan zijn dat deze vent die zeldzame meesterwerken voor een appel en een ei op de kop getikt heeft. En dat ze nu als zeldzaamheid een vermogen waard zijn. Al kan ik me bij de genoemde artistieke prestaties daarbij weinig voorstellen. @Mamsie : Met "collectors items" weet je maar nooit. Één of andere kladschilder kan zijn artistieke producties aan de straatstenen niet kwijt, snijdt van pure ellende zijn eigen oor af, wordt als hij eenmaal onder de zoden ligt beroemd en nu betalen ze miljoenen voor dat spul.Kan zijn dat deze vent die zeldzame meesterwerken voor een appel en een ei op de kop getikt heeft. En dat ze nu als zeldzaamheid een vermogen waard zijn. Al kan ik me bij de genoemde artistieke prestaties daarbij weinig voorstellen.

16-04-2019 12:15:16 Mamsie

Maar als een man zulke kapitalen uitgeeft aan zijn hobby, kan ik me voorstellen dat de echtgenote er vandoor gaat. @Emmo : Ja, dat 8s wel zo.Maar als een man zulke kapitalen uitgeeft aan zijn hobby, kan ik me voorstellen dat de echtgenote er vandoor gaat.

16-04-2019 12:18:55 GMVersluis

@Mamsie : en wie zegt dat ze vuil zijn. misschien hebben de acteurs zich net gewassen.

