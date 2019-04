Baby wordt 2, twee uur na de geboorte

DAEJEON, Zuid-Korea: Slechts twee uur nadat de dochter van Lee Dong Kil op oudejaarsavond werd geboren, sloeg de klok middernacht, 2019 werd ingeluid en de baby werd 2 jaar oud. Ze was niet alleen, hoewel het voor haar sneller gebeurde dan voor de meesten: elke baby die vorig jaar in Zuid-Korea werd geboren, werd 2 op 1 januari.

Volgens een van 's werelds meest ongewone systemen om de leeftijd te berekenen, worden Zuid-Koreaanse baby's 1 op de dag van hun geboorte en krijgen ze er vervolgens een extra jaar bij op het moment dat de kalender 1 januari aanwijst. De wetgever werkt nu aan het afschaffen van deze eeuwenoude traditie op grond van klachten dat het een anachronistische, tijdverspillende gewoonte is, die een anders ultramodern land naar beneden trekt.

Voor ouders van wie de baby in december wordt geboren, kan het vooral pijnlijk zijn. Een uur na de geboorte van zijn dochter in de centraal gelegen stad Daejeon om 22.00 uur op 31 december vorig jaar, maakte Lee het nieuws bekend op sociale media. Zijn vrienden overlaadden hem onmiddellijk met felicitaties.

"Een uur later, toen het nieuwe jaar begon, belden ze me opnieuw om felicitaties te geven voor mijn baby die 2 jaar oud wordt," zei Lee, die internationaal 32 is, maar 34 in Zuid-Korea. "Ik dacht:" Ah, juist. Ze is nu 2 jaar oud, hoewel het pas twee uur geleden is dat ze werd geboren. Wat maakt het uit! '"

De oorsprong van dit leeftijdssysteem is niet duidelijk. Vanaf de geboorte 1 jaar oud zijn, kan in verband worden gebracht met de tijd die baby's in de baarmoeder van hun moeder doorbrengen, of met een oud Aziatisch numeriek systeem dat het concept van de nul niet kende.

Op 1 januari een jaar ouder worden? Dat is nog moeilijker uit te leggen.

Het kan zijn dat oude Koreanen veel waarde hechtten aan het jaar waarin ze in de Chinese 60-jarige cyclus werden geboren, maar zonder regelmatige kalenders niet veel gaven om de specifieke dag waarop ze werden geboren; dus negeerden ze meestal de dag van hun geboorte en in plaats daarvan markeerden ze een nieuw jaar op de dag van het nieuwe maanjaar, volgens senior curator Jung Yonhak van het Nationale Volksmuseum van Korea.

Dit kan dan zijn verschoven naar het nieuwe zonnejaar op 1 januari toen het Zuiden van Korea de westerse kalender begon te omarmen. Noord-Korea maakt gebruik van het systeem voor berekening van de westerse leeftijd, maar ze hebben een draai: ze volgen hun eigen kalender die is gebaseerd op de geboorte van de nationale oprichter en president-voor-het leven Kim Il Sung.

Het jaar van je geboorte is nog steeds ongelooflijk belangrijk in Zuid-Korea, en bindt die verbonden kinderen samen voor het leven.

Andere Aziatische landen, waaronder Japan en Vietnam, hebben het leeftijdsstelsel in de Chinese stijl opgegeven,als gevolg van de invloed van de westerse cultuur. Officieel gebruikt Zuid-Korea sinds het begin van de jaren zestig westerse stijlberekeningen. Maar de burgers omarmen nog steeds het ouderwetse systeem in hun dagelijks leven, omdat de overheid weinig heeft gedaan om mensen over te halen om over te schakelen naar de westerse stijl.

De meeste Zuid-Koreanen zijn gewoonweg gewend aan het leven met twee leeftijden.

Mensen houden geen massale gezamenlijke verjaardagsfeestjes op nieuwjaarsdag; ze vieren gewoon hun verjaardag op de dagen dat ze zijn geboren. Jongeren beschouwen zichzelf als een jaar ouder geworden op zonne-nieuwjaarsdag (1 januari), terwijl oudere mensen vaak de maan-nieuwjaarsdag gebruiken. Veel familierestaurants accepteren geen baby's als ze 36 maanden oud of jonger zijn, dus berekenen ouders vaak de leeftijd van hun baby's volgens de westerse methode wanneer ze uit eten gaan.

Sommige Zuid-Koreanen maken zich nog steeds zorgen dat deze praktijk hun land er vreemd uit laat zien op het internationale toneel. Sommigen voelen verwarring wanneer ze buitenlanders ontmoeten. Associated Press-journalisten in Seoul moeten Koreanen vragen welk jaar en maand ze zijn geboren om hun westerse leeftijd te berekenen voor nieuwsverhalen.

Er zijn er ook die beweren dat het concept 'Koreaanse leeftijd' een fixatie stimuleert op leeftijd gebaseerde sociale status in dit op anciënniteit gebaseerde land. In Zuid-Korea behandelen mensen die in hetzelfde jaar zijn geboren elkaar vaak als gelijken, terwijl mensen eervolle titels moeten gebruiken om degenen die eerder zijn geboren, aan te spreken in plaats van rechtstreeks hun namen te gebruiken.

Ahn Chang-gun, uit de zuidoostelijke stad Gimhae, zei dat hij zich 'leeg' voelde toen zijn eerste kind 2 werd op 1 januari 2013, ongeveer twee weken nadat zijn vrouw hem na acht jaar huwelijk had gebaard. "Hij was de kostbare baby die we eindelijk hadden, maar ik voelde dat er ineens twee jaar voorbij waren gegaan waarin ik niets voor mijn baby gedaan," zei Ahn.

Ouders van wie de baby in december wordt geboren, maken zich vaak zorgen over het feit dat hun kinderen achter raken op andere kinderen, die eerder in hetzelfde jaar zijn geboren, hoewel de zorgen geleidelijk verdwijnen naarmate hun kinderen ouder worden.

Toen Seo Hyo Sun uit Buchon, net ten westen van Seoul, naar het ziekenhuis werd gebracht om op 29 december een keizersnede te ondergaan, kon ze niet ophouden met huilen, omdat de verwachte datum van haar baby 7 januari was.

"Tranen bleven stromen. ... Mijn dokter vertelde me dat de baby vandaag naar buiten wilde, dus laten we gewoon vieren, "zei Seo, 31 jaar in de internationale leeftijd. "Toen ik wakker werd van mijn anesthesie, voelde ik me heel dankbaar ... omdat mijn baby gezond was geboren. Dat was genoeg. "



In januari diende wetgever Hwang Ju-hong een wetsvoorstel in dat erop gericht was de overheid te verplichten internationale leeftijden in officiële documenten te plaatsen en algemene burgers aan te moedigen in het dagelijks leven met hun internationale leeftijd mee te gaan. Het is de eerste poging om "de Koreaanse leeftijd" te schrappen.

"Het is gericht op het oplossen van verwarring en inefficiëntie, veroorzaakt door het gemengde gebruik van leeftijdsystemen," zei Hwang in de voorgestelde wetgeving.

Het kantoor van Hwang zei dat een discussie in de parlementaire commissie en een openbare hoorzitting over de kwestie in de komende maanden worden verwacht.

Uit enquêtes van de afgelopen jaren bleek dat meer Zuid-Koreanen de internationale leeftijd ondersteunden, hoewel het niet duidelijk was hoe serieus ze een verandering wilden.

"Als we de internationale leeftijd gebruiken, kunnen dingen gecompliceerder worden omdat het een samenleving is die zoveel geeft om in welk jaar je bent geboren," zei Lim Kyoung Jae, 46, hoofd van het in Seoul gevestigde reisbureau Miko. "We moeten ook zeker de tijd tellen vanaf dat een baby wordt verwekt en waarin die groeit in de baarmoeder van zijn moeder."

Lim's medewerker Choi Min Kyung, die 26 internationaal is en 28 in Zuid-Korea, was het daar niet mee eens.

"Het is goed om twee jaar jonger te zijn ... (vooral) als je mannen ontmoet" op blind dates, zei Choi lachend. "Er is een groot verschil tussen 26 en 28."

15-04-2019 09:24:16 allone









Aan de andere kant, als het bij iedereen in Zuid-Korea zo berekend wordt, maakt het niet uit, alleen met betrekking tot buitenlanders is er een verschil

15-04-2019 09:30:47 Emmo









@allone : Alleen kan het internationaal erg lastig zijn om meerdere tijdrekeningen te gebruiken. Veel landen hebben een eigen kalender, maar die wordt gewoonlijk alleen intern of voor religieuze doeleinden gebruikt: bijvoorbeeld de joodse of de islamitische kalender.

15-04-2019 09:32:45 allone









@Emmo : werk jij vaak met Zuid-Koreanen dan? Ik kom ze nooit tegen..

15-04-2019 09:43:44 Emmo











Maar wat denk je van de islamitisch kalender, die op de maan is gebaseerd. Het islamitische jaar ( @allone : Ik heb wel met Koreanen gewerkt, al is dit specifieke ding nooit ter sprake gekomen.Maar wat denk je van de islamitisch kalender, die op de maan is gebaseerd. Het islamitische jaar ( WiKi ) is korter dan het zonnejaar (Gregoriaanse kalender), waardoor de kalender inloopt. Als dit consequent zou worden gebruikt zou een moslim jonger zijn (oké, je praat over dagen, niet jaren) dan het getalletje aangeeft.

15-04-2019 10:08:34 Mamsie









Als die eerste negen maanden er bij geteld worden zou dat ergens wel logisch zijn maar dit valt niet te begrijpen.

15-04-2019 10:27:57 botte bijl









al die verschillende tijdrekeningen zijn verwarrend

15-04-2019 10:46:12 allone









@Emmo : de Islamitische kalender ken ik niet, maar de Hindoekalender - waarschijnlijk één van de oudste kalenders - is wel een maankalender maar heeft een dertiende maand ingebouwd, zodat hij netjes de zon blijft volgen.

15-04-2019 11:17:17 merlinswit











Laatr trekt dat wel weer recht. @allone : Het ligt er aan hoe de maatschappij ingedeeld is. als je met 4 jaar naar school moet, dan is 1 jaar verschil heel belangrijk. Het is niet voor niets dat kinderen die in oktober geboren worden slimmer lijken op de basisschool. Ze zijn een jaar ouder dan de kinderen geboren in mei of juni/juli/ augustus.Laatr trekt dat wel weer recht.

