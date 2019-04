Tessa (17) en Jasmin (17) zijn een beetje verbaasd: 'Dat Regenboogfestival in Emmen hebben wij twee jaar geleden al bedacht!'

Twee scholieren van het Hondsrug College keken vorige week raar op van het plan voor een Regenboogfestival in Emmen. Twee jaar geleden wonnen ze op het gemeentehuis een prijs met een soortgelijk idee.



Lachend gingen Tessa van der Hart (17) en Jasmin Elzinga (17) op 21 juni 2017 in de raadszaal van Emmen op de foto met wethouder Robert Kleine (CDA) en burgemeester Eric van Oosterhout. Hun plan, dat ze met zes andere scholieren presenteerden, had zojuist de meeste stemmen gekregen bij het Jeugdparlement.



Hun idee? Een festival met de naam Butterfly Acceptatie Feest, waar mensen met allerlei seksuele geaardheden welkom zijn en zichzelf moeten kunnen zijn.



Van de gemeente kregen de jongeren een cheque van 1250 euro om hun plan van de grond te krijgen. Maar het organiseren van een festival, dat lukte de toen 15-jarige scholieren niet.



Bij het Jeugdparlement werden Elzinga en Van der Hart in een groepje geplaatst met zes leerlingen van andere scholen, die ze tot dan toe nog nooit hadden ontmoet. ,,Wij wilden heel graag het festival opzetten, maar de rest dacht daar anders over.’’



Volgens Jasmin Elzinga verwaterde het contact met de andere zes scholieren snel. ,,En toen verliet ook nog iemand van de Jongeren AdviesRaad Emmen, die ons moest helpen bij het realiseren van het plan, onze Whatsappgroep omdat hij ermee stopte.’’



,,Daarna hebben we niets meer gehoord over hoe we de boel moesten opzetten en zelf wisten we ook niet echt hoe we het verder moesten aanpakken.’’



Het plan voor het Butterfly-festijn stierf een stille dood. Maar toen vorige week ineens een Regenboogfestival, wat aardig wat gelijkenissen toont, werd gepresenteerd, voelde dat niet goed bij het tweetal.



,,We vinden het heel belangrijk en goed dat dit festival er komt. Ook al is het niet zo, maar het voelt wel een beetje alsof ze nu met ons idee aan de haal gaan’’, vertelt Elzinga.



Beide scholieren hadden eigenlijk gehoopt dat hun plan niet was vergeten op het gemeentehuis. En dat iemand het tweetal had ingeseind toen het Regenboogfestival daar werd gepresenteerd. ,,Dan hadden we misschien kunnen helpen.’’



Elzinga en Van der Hart willen contact met de gemeente opnemen om hun teleurstelling over de gang van zaken uit te spreken. Ook hopen ze dat de gemeente bij toekomstige edities van het Jeugdparlement wat aanpassingen doet in het vervolgtraject.



,,Wij waren toen nog maar 15 jaar. Dat is jong. Wij hopen dan ook dat er meer begeleiding voor de scholieren in het vervolgtraject komt, zodat plan ook wordt uitgevoerd.’’



Volgens een woordvoerder van de gemeente is het signaal dat de meiden afgeven terecht. ,,We hebben zelf ook gezien dat het uitvoeren van de plannen uit het Jeugdparlement best lastig is. Daarom hebben we jongerenorganisatie Jimmy’s ingeschakeld.’’ Die zijn inmiddels bezig met een verbeterplan voor het Jeugdparlement en de begeleiding van scholieren voor en na het evenement.



Wethouder Guido Rink (PvdA) wil beide scholieren uitnodigen voor een gesprek op het gemeentehuis over het Regenboogfestival. Ook wil hij kijken of ze aan kunnen haken bij de organisatie van dat evenement.



Volgens festivalorganisator Wesly Struik is het Regenboogfestival zelf bedacht en is het tweetal van harte welkom om mee te denken over de invulling van het evenement. ,,Want het Regenboogfestival moet een feest voor iedereen worden.’’

