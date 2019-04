Italiaans dorp wil geen ruzie met moslims, dekt kruisbeelden af

Verbijstering in het Italiaanse dorpje Pieve di Cento (7000 inwoners). Iemand – wie, is niet bekendgemaakt – gaf opdracht de kruizen op graven af te schermen met een zwart laken, schrijft il Giornale. Hoewel kruizen in islamitische landen gewoon zichtbaar zijn in en om plaatselijke kerken, zou het in het christelijke dorp nodig zijn om de paar moslims niet voor het hoofd te stoten.



9 van de 10 mensen in de regio noemt zichzelf rooms-katholiek. De locals waren dan ook stomverbaasd toen zij de zwarte lakens zagen bij het kerkhof van Pieve di Cento waar kruisbeelden mee werden afgeschermd.



Er wordt gewerkt aan de kapel bij de dodenakker, en andersgelovige arbeiders zouden weleens onbedoeld de christelijke kruizen in beeld kunnen krijgen.



Rechtse en katholieke politici waren, zoals verwacht mocht worden, razend. In de regio domineert links, wat de naburige stad Bologna de bijnaam La Rossa (De Rode) opleverde.



Italië worstelt al langer met zijn toenemende multireligiositeit. In 2018 diende minister Matteo Salvini van Binnenlandse Zaken een wetsvoorstel in voor verplichte kruisbeelden.



Jezus aan het kruis moest hangen in alle openbare gebouwen zoals treinstations, universiteiten en luchthavens.



Salvini’s voorstel werd weggehoond als een poging om “het symbool van liefde voor de vijand en onvoorwaardelijk welkom” te politiseren.

Het is natuurlijk ironisch dat een dode man aan een kruis genageld het symbool voor liefde is, het ziet er allesbehalve liefdevol uit.

