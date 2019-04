Excuses voor racistisch chocolade-eendje

Ophef in Groot-Brittannië over drie chocolade-eendjes. Die zijn van de markt gehaald omdat ze als racistisch worden gezien. De chocoladefabrikant heeft excuses aangeboden.De drie paaseendjes kregen van de fabrikant Waitrose een naam mee. Ongelukkigerwijs gaf de firma het donkerste eendje van pure chocolade de naam 'lelijk' mee.Het eendje van witte chocolade werd 'pluisje' genoemd terwijl die van melkchocolade de naam 'krokantje' kreeg. Door de donkere van de drie het lelijke eendje te noemen, kreeg het bedrijf veel klachten omdat dit een racistische uiting zou zijn.Waitrose besloot de eendjes van de markt te halen en de verpakking met de namen te veranderen.

11-04-2019 09:05:35

Dat witte eendje is pas ugly! Dat is helemaal geen chocolade maar cacaoboter. Daar maakten we vroeger in de apotheek zetpillen mee, dus die associatie is bij mij blijvend.

Dat eendje mogen ze van mij dus 'asshole ' noemen. Brrrrr