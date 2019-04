waarom je in de lente meer zin hebt in seks

Je hele lijf – ja, ook je onderlijf – gaat kriebelen als de zon terugkeert. Lees hier waarom je vanaf rokjesdag meer zin hebt in seks.



Rokjesdag is weer in aantocht. En al is de term misschien niet erotisch bedoeld, je blijft er ook niet helemaal koel onder.



Rokjesdag is de eerste warme voorjaarsdag, waarop meisjes en vrouwen – alsof ze het hebben afgesproken – massaal met blote benen naar buiten gaan. In het voorjaar gaan je hormonen dan ook weer op volle toeren draaien. En daarin speelt het zonlicht de hoofdrol.



De algehele opwinding wordt vooral veroorzaakt door de veranderingen in je chemische huishouding, die reageert op het toegenomen zonlicht, maar er zit ook een psychologische kant aan.



Hier zijn drie goede gronden voor je lentekriebels:



1. Zonlicht windt je op



Serotonine beïnvloedt je geluksgevoel. Je wordt er blij en optimistisch van, en daarvan krijg je meer zin in seks.



Het effect wordt versterkt doordat de zenuwcellen in de lange, grijze winter snakken naar serotonine, en als ze eindelijk weer eens een flinke dosis krijgen, voelt dat extra goed in je lichaam.



2. Langere dag maakt je vitaler



Melatonine wordt aangemaakt in de pijnappelklier als het schemert of donker is, en is van grote invloed op je dag- en nachtritme en je energieniveau.



Hoe minder melatonine je lijf bevat, des te meer je bruist. Daarom krijg je op rokjesdag de lente in je kop en krijg je vanzelf zin in fysieke activiteit – en dus ook seks.



3. Rondingen vangen je blik



Dat heeft een psychologisch effect op mannen en vrouwen. Aan het eind van de winter weten je hersenen niet beter of lichamen zijn in dikke kleding gestoken, dus dat je op rokjesdag ineens weer volop huid en rondingen ziet, komt als een verrassing.



Je blik dwaalt als vanzelf af naar hetzelfde of het andere geslacht.

