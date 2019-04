Waarom je in de lente meer zin hebt in seks

Je hele lijf – ja, ook je onderlijf – gaat kriebelen als de zon terugkeert. Lees hier waarom je vanaf rokjesdag meer zin hebt in seks.



Rokjesdag is weer in aantocht. En al is de term misschien niet erotisch bedoeld, je blijft er ook niet helemaal koel onder.



Rokjesdag is de eerste warme voorjaarsdag, waarop meisjes en vrouwen – alsof ze het hebben afgesproken – massaal met blote benen naar buiten gaan. In het voorjaar gaan je hormonen dan ook weer op volle toeren draaien. En daarin speelt het zonlicht de hoofdrol.



De algehele opwinding wordt vooral veroorzaakt door de veranderingen in je chemische huishouding, die reageert op het toegenomen zonlicht, maar er zit ook een psychologische kant aan.



Hier zijn drie goede gronden voor je lentekriebels:



1. Zonlicht windt je op



Serotonine beïnvloedt je geluksgevoel. Je wordt er blij en optimistisch van, en daarvan krijg je meer zin in seks.



Het effect wordt versterkt doordat de zenuwcellen in de lange, grijze winter snakken naar serotonine, en als ze eindelijk weer eens een flinke dosis krijgen, voelt dat extra goed in je lichaam.



2. Langere dag maakt je vitaler



Melatonine wordt aangemaakt in de pijnappelklier als het schemert of donker is, en is van grote invloed op je dag- en nachtritme en je energieniveau.



Hoe minder melatonine je lijf bevat, des te meer je bruist. Daarom krijg je op rokjesdag de lente in je kop en krijg je vanzelf zin in fysieke activiteit – en dus ook seks.



3. Rondingen vangen je blik



Dat heeft een psychologisch effect op mannen en vrouwen. Aan het eind van de winter weten je hersenen niet beter of lichamen zijn in dikke kleding gestoken, dus dat je op rokjesdag ineens weer volop huid en rondingen ziet, komt als een verrassing.



Je blik dwaalt als vanzelf af naar hetzelfde of het andere geslacht.

Reacties

09-04-2019 15:29:48 HoLaHu

Actief lid

WMRindex: 111

OTindex: 4

Wnplts: De Kempen

Rokjesdag...Voor mannen misschien wel mooi en leuk om te zien ( ligt denk ik ook wel aan de inhoud van het rokje en wat er onderuit komt), maar vrouwen hebben het dan toch wat minder getroffen. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat er veel vrouwen warm lopen voor een paar harige, witte melkflessen die onder een mannenshort uitkomen. Al dan niet met de witte sokken in de sandalen eronder...

09-04-2019 16:00:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.515

OTindex: 68.954



Toch klinkt dit niet echt logisch: een baby verwekt in mei wordt midden in de winter geboren... Of misschien toch wel: tegen de tijd dat de baby vast voedsel gaat eten, groeit er ook veel..

09-04-2019 16:20:43 GMVersluis

Erelid



WMRindex: 426

OTindex: 8.919

Ik dacht dat het kwam door de vrolijke lammetjes in de wei. @allone : dat is voor ons mensen toch allang geen probleem meer, voedsel komt toch gewoon uit de supermarktIk dacht dat het kwam door de vrolijke lammetjes in de wei.

09-04-2019 17:31:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.515

OTindex: 68.954

@GMVersluis : nou ja, je hebt gelijk, we zijn al duizenden jaren niet meer afhankelijk van de natuur..

09-04-2019 21:02:33 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.761

OTindex: 1.739



Waarom denk je dat de vrouwtjes vogeltjes in mei een ei leggen.

Dan komt omdat de mannetjes vogeltjes aan het begin van de lente al heel actief zijn

Jij was zeker aan het spijbelen toen dat op school werd uitgelegd @allone , mannen zijn net als vogeltjes.Waarom denk je dat de vrouwtjes vogeltjes in mei een ei leggen.Dan komt omdat de mannetjes vogeltjes aan het begin van de lente al heel actief zijnJij was zeker aan het spijbelen toen dat op school werd uitgelegd

09-04-2019 21:48:07 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.813

OTindex: 30.851

en ik maar denken dat mensen meer zin hebben in seks als ze midden in de winter samen onder de warme dekens zijn

09-04-2019 22:17:48 HoLaHu

Actief lid

WMRindex: 111

OTindex: 4

Wnplts: De Kempen

@botte bijl : Meestal is het die eerste lentedagen 's nachts nog behoorlijk koud, dus het één sluit het ander niet uit!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: