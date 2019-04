Neushoorn-stroper gedood door olifant en opgegeten door leeuwen

In Zuid-Afrika heeft een vermoedelijke neushoorn-stroper op wrede wijze kennisgemaakt met de gevaren van de natuur. Hij werd gedood door een olifant en vervolgens opgegeten door leeuwen. Een groep van vijf was aan het stropen in het Kruger National Park. Een van hen werd aangevallen door een olifant en kwam daarbij om het leven.



De andere vier informeerden familieleden van het slachtoffer, die op hun beurt de autoriteiten waarschuwden. Parkrangers gingen naar de plek van het incident, maar omdat het al donker begon te worden, konden ze het slachtoffer niet vinden. De volgende dag lukte dat wel, maar toen bleek dat leeuwen zich aan het lijk te goed hadden gedaan. De rangers vonden alleen de schedel en de broek van de man.



Het nationaal park heeft er in een verklaring op gewezen dat het onverstandig is het Kruger illegaal te voet binnen te gaan. "Er zijn vele gevaren en dit incident bewijst dat." De andere vier stropers zijn gearresteerd, ze zullen worden berecht.



Het Kruger National Park ligt in het noordoosten van Zuid-Afrika, langs de grens met Zimbabwe en Mozambique. Het is met ruim 19.000 vierkante kilometer bijna half zo groot als Nederland. In het park komen alle soorten van the big five voor: leeuw, luipaard, neushoorn, olifant en buffel.



Stropers zijn net als in andere wildparken in Afrika een groot probleem. Ze zijn vaak op zoek naar het ivoor van de slagtanden van olifanten of de hoorn van neushoorns.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: